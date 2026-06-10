한화큐셀, 美 '솔라 허브' 완공..."태양광 밸류체인 구축 정책 수혜 극대화"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

카터스빌 셀 생산라인 완공...7월부터 양산

美 통합 태양광 생산기지 '솔라 허브' 건설 완료

첨단제조세액공제 추가 수령으로 수익성 강화

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)은 미국 조지아주 카터스빌(Cartersville) 공장 셀 생산라인 완공에 따라 오는 7월부터 양산을 시작한다고 10일 밝혔다.

이로써 한화큐셀은 이미 가동 중인 잉곳, 웨이퍼, 모듈에 이어 수직계열화의 마지막 핵심공정을 완성하며 미국 내 통합 태양광 생산기지인 솔라 허브 건설을 완료했다.

솔라 허브는 미국에서 유일하게 잉곳부터 웨이퍼, 셀, 모듈로 이어지는 태양전지 주요 밸류체인을 수직계열화한 생산 거점이다. 한화큐셀의 미국 내 생산능력은 잉곳∙웨이퍼∙셀은 각각 3.3GW(기가와트), 모듈은 8.6GW가 됐으며, 이는 북미에서 실리콘 전지 기반 모듈을 만드는 태양광 제조기업 중 최대 규모다.

한화큐셀 미국 카터스빌 공장 전경 [사진=한화큐셀]

솔라 허브 완공은 단순한 생산능력 확대를 넘어, 미국 내 태양광 제조 밸류체인 구축에 따른 정책 수혜를 극대화한다는 점에서 중요하다는 설명이다.

향후 한화큐셀은 카터스빌 공장에서 제조하는 셀과 웨이퍼에 대한 첨단제조세액공제(AMPC)도 추가로 수령하게 되어 수익성을 한층 강화할 것으로 기대된다.

또한 매년 제품 생산라인을 고도화하고 고효율 제품을 생산할 예정이므로 수령 규모도 지속 증가할 예정이다. 실제로 한화큐셀의 올해 AMPC 수령액은 6억 7500만 달러(약 1조원)으로 예상되는데, 카터스빌 공장의 전 생산라인이 완전 가동될 2027년에는 8억 7900만 달러, 2028년에는 9억 2900만 달러, 2029년 11억 달러로 지속 증가할 전망이다.

한화큐셀 박승덕 대표는 "미국 솔라 허브 완공은 대외 불확실성과 시장 변화 속에서도 한화큐셀이 꾸준히 축적해 온 기술력과 사업 역량이 결실을 맺은 이정표이자, 태양광 제조를 넘어 재생에너지 종합 기업으로 도약하기 위한 전략적 전초기지를 구축했다는 점에서 큰 의미가 있다"고 설명했다.

이어 "한화큐셀은 본격적인 성장과 수익성 개선을 실현하고 기업 가치와 주주 가치를 동시에 높이며, 세계 재생에너지 시장을 이끄는 기업으로 도약할 것"이라고 덧붙였다.

tack@newspim.com