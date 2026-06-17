익산시, 탑마루 블루베리 온라인 판매 확대

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웅포 블루베리축제 연계 라이브커머스 운영·판로 확대 추진

수도권 완판 성과 기반 브랜드 인지도 제고·소비 촉진 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산 대표 농산물 브랜드인 탑마루 블루베리가 온라인 라이브 판매를 통해 전국 소비자 공략에 나선다.

익산시는 오는 20일 네이버와 농협몰을 통해 탑마루 블루베리 라이브 할인판매를 진행한다고 17일 밝혔다.

농협 하나로마트 양재점 판촉행사[사진=익산시]2026.06.17 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 '2026 익산 웅포블루베리축제'와 연계해 마련됐으며, 축제 현장을 찾지 못하는 소비자들도 온라인을 통해 익산 블루베리를 구매할 수 있도록 판매 채널을 확대했다.

라이브 방송에서는 탑마루 블루베리를 시중가보다 저렴하게 판매하고 구매 고객을 위한 다양한 혜택도 제공할 예정이다. 또한 생산 농가와 상품 소개를 통해 익산 블루베리의 우수한 품질과 생산 과정을 알릴 계획이다.

이번 판매는 최근 이어진 온·오프라인 판촉 성과를 바탕으로 추진된다. 익산시는 지난 12일부터 14일까지 서울 농협하나로마트 양재점에서 특별 판촉행사를 열어 목표 물량 1400㎏을 웃도는 1517㎏의 블루베리를 판매했다.

지난 15일 진행된 1차 라이브 할인판매 역시 소비자들의 호응 속에 마무리되며 익산 블루베리의 높은 인기를 확인했다.

익산 탑마루 블루베리는 서익산농협 블루베리공선회 소속 80여 농가가 공동 선별·출하하고 있으며 올해 약 20톤 생산이 예상된다. 철저한 품질관리와 공동선별 시스템을 기반으로 수도권 소비자들에게 꾸준한 호응을 얻고 있다.

한편 '2026 익산 웅포블루베리축제'는 오는 20일부터 21일까지 웅포면 일원에서 열리며 블루베리 수확 체험과 농특산물 판매, 문화공연 등 다채로운 프로그램이 진행될 예정이다.

lbs0964@newspim.com