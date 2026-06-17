고양시, 2027년도 고정밀 전자지도 구축 공모사업 선정

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도시 공간정보 갱신 본격화

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 국토교통부 국토지리정보원이 주관한 '2027년도 고정밀 전자지도 구축 공모사업'에 선정돼 국비 2억 5000만원을 확보했다고 17일 밝혔다.

고양시청 전경.[사진=고양시]

고정밀 전자지도 구축 사업은 디지털 트윈 기반의 고정밀 공간정보를 제작해 교통, 전략산업, 도심항공교통(UAM), 스마트시티 행정서비스 등에 활용하는 국가 공모사업이다.

시는 기존 사업을 통해 1:1000 수치지형도와 드론 영상, 라이다(LiDAR), 수치표고모델, 3차원(3D) 건물 데이터 등을 구축했다. 이들 자료는 도시계획, 교통, 재난 대응 등 행정 분야에서 활용되고 있다.

이번 2027년도 사업은 기 구축된 데이터를 기반으로 변화된 도시 정보를 반영하고 도시 변화 정보를 반영하는 데 초점이 맞춰졌다. 시는 데이터 품질을 높여 스마트시티 기반시설 확충과 행정업무 효율화에 활용할 계획이다.

안수민 토지정보과장은 "이번 공모사업을 통해 고양시의 디지털 산업 역량을 높이고 첨단미래산업을 선도하는 지속 가능한 공간정보 갱신 체계를 마련하겠다"며 "앞으로도 공간정보를 활용해 시민이 체감할 수 있는 행정서비스 혁신을 추진하겠다"라고 말했다.

skyimhan@newspim.com