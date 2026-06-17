미·이란 종전 기대에 채권금리 상승 전망 진정세…7월 BMSI 85.1

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종합 BMSI 85.1로 전월 대비 4.1p 상승

금리전망 BMSI 71.0…금리하락 응답 비중 증가

고환율·고유가 영향에 물가·환율 심리는 악화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 채권시장 심리가 전월 대비 개선된 것으로 나타났다. 미국과 이란 간 종전 합의에 따른 지정학적 리스크 완화 기대가 반영되면서 시장금리 하락 전망이 다소 늘어난 영향으로 풀이된다.

금융투자협회가 17일 발표한 '2026년 7월 채권시장지표(BMSI)'에 따르면 7월 종합 BMSI는 85.1로 전월(81.0) 대비 4.1포인트 상승했다. BMSI가 100을 밑돌면 채권시장 심리가 위축된 상태를 의미한다.

[자료=금융투자협회]

금융투자협회는 "미국과 이란의 종전 합의에 따른 지정학적 리스크 완화 기대감에 7월 채권시장 심리는 전월 대비 호전된 것으로 조사됐다"고 전했다.

금리전망 BMSI는 71.0으로 전월(67.0) 대비 4포인트 상승했다. 미국과 이란의 종전 합의 이후 급등했던 국고채 금리 상승세가 진정될 것이라는 기대가 반영되면서 금리 하락을 예상한 응답자가 늘어난 것으로 조사됐다.

실제 응답자의 45%는 금리 상승을 전망해 전월과 같았지만 금리 하락을 예상한 비율은 16%로 전월(12%)보다 4%포인트 늘었다.

반면 물가와 환율 관련 심리는 악화됐다. 물가 BMSI는 50.0으로 전월(53.0)보다 3포인트 하락했다. 고환율·고유가 장기화에 따른 물가 상승 우려가 지속되면서 물가 상승을 전망한 응답자는 52%로 전월(47%) 대비 5%포인트 증가했다.

환율 BMSI도 91.0으로 전월(98.0) 대비 7포인트 하락했다. 환율이 1500원 선을 유지하는 가운데 미국 경제지표 발표 등 대외 변수 영향으로 환율 상승을 예상한 응답자는 24%로 전월(18%)보다 6%포인트 늘었다.

rkgml925@newspim.com