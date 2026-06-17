부산경찰, 아동안전지킴이에 '112 신고포상금' 지급

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학대 정황 미확인 선제적 신고 가치

아동 안전망 구축 지역 사회 참여

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산경찰청은 학대 의심 아동을 발견해 신고한 아동안전지킴이 3명에게 112 신고포상금을 지급한다고 17일 밝혔다.

사상경찰서 엄궁파출소 소속 아동안전지킴이들은 지난달 6일 오후 사상구 엄궁동 다온공원 인근 순찰 중 벤치에 혼자 있던 초등학생 A군을 발견했다.

부산경찰청이 학대 의심 아동을 발견해 신고한 아동안전지킴이 3명에게 112 신고포상금을 지급한다. 사진은 부산경찰청 전경[사진=뉴스핌DB] 2021.02.22

이들은 A군과 대화를 나누던 중 학대 가능성을 의심하고 파출소에 상황을 전달해 112 신고로 이어지도록 했다.

신고를 받고 출동한 경찰과 사상구청 아동학대 전담공무원이 합동 조사한 결과 실제 학대 정황은 확인되지 않았지만 위험 가능성을 선제적으로 차단한 사례로 판단해 신고 포상금을 지급하기로 했다.

경찰은 이번 사례가 현장 순찰 인력의 관찰력과 대응이 아동 안전 확보에 기여한 것으로 보고 민·경 협력 치안의 중요성을 보여준 사례로 평가했다.

김성희 청장은 "이번 신고포상금 지급을 계기로 현장 치안 활동을 더욱 독려하고 지역 사회와 함께 촘촘한 아동 안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com