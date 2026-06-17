충주 남한강변서 3~4세기 마한·백제 목책성 첫 확인

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장미산성보다 앞선 성곽… 충주 고대 방어체계 복원 열쇠

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주시 남한강변 지역서 3~4세기경 축조된 것으로 추정되는 대규모 마한·백제 시기 목책성이 처음으로 확인됐다.

충주 지역에서 전모가 드러난 최초의 목책성으로 기존 사적 충주 장미산성보다 앞선 시기의 성곽이라는 점에서 남한강 유역 고대 방어체계 복원과 마한·백제 세력 연구의 핵심 자료가 될 전망이다.

충주사적 장미산성 인근서 고대 '마한·백제 목책성' 발굴. [사진=충주시 2026.06.17 baek3413@newspim.com

충주시는 사적 충주 장미산성 남쪽 약 700m 지점인 중앙탑면 탑평리 산10번지 일원 학술 발굴조사에서 내·외 2열의 목재 기둥구덩이가 잇따라 배치된 목책성 유구를 확인했다고 17일 밝혔다.

유적은 장미산 남쪽으로 뻗은 가지능선(일명 '묘골')에 자리 잡고 있으며 동쪽 남한강 일대를 조망·통제할 수 있는 군사 거점으로 해석된다.

이번에 확인된 목책성은 산등성이를 따라 북서–남동 방향으로 길게 이어지는 구조로 일부 구간에서는 당시 박혀 있던 나무기둥의 흔적까지 남아 있다.

특히 목책이 기능을 다한 뒤 상부를 철거하고 그 자리에 토성을 덧쌓은 흔적이 분명하게 드러나 목책에서 토루 성곽으로 이어지는 축성 방식 변화가 한 지점에서 확인된 사례로 평가된다.

충주 탑평리 토성 출토유물.[사진=충주시] 2026.06.17 baek3413@newspim.com

목책을 걷어낸 뒤 축조된 토성 기초 다짐층에서는 시루, 토기 손잡이, 방추차 등 생활용 토기와 함께 송풍관, 철 찌꺼기(slag), 철조각 등 제철 관련 유물이 다량 출토됐다.

이를 통해 이 일대가 방어시설과 철 생산·가공 기능이 결합된 복합 공간이었을 가능성이 제기되고 있다.

출토 유물은 대체로 3~4세기 제작품으로 분석돼 목책성과 토성의 조성 시기 역시 이 무렵으로 추정된다.

이 시기는 장미산성, 탑평리 유적, 황새머리 고분군 등 인근 백제계 유적보다 앞선 시기로 남한강 서안 탑평리 일대에서 확인된 성곽 가운데 가장 이른 시기에 속하는 사례다.

충주시는 이번 목책성이 남한강을 매개로 형성된 충주 고대 세력의 방어망과 마한·백제 세력의 경쟁·교류 양상을 복원하는 기준점이 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "탑평리 목책성은 남한강을 중심으로 한 충주의 고대 방어체계와 정치·문화적 변천을 해석하는 데 매우 중요한 이정표"라며 "추가 발굴과 정밀 분석을 통해 축성 주체와 성격, 주변 유적과의 연관성을 체계적으로 규명하고 조사 결과를 바탕으로 보존·정비와 활용 방안도 마련하겠다"고 말했다.

충주시와 발굴을 맡은 서원문화유산연구원은 19일 오전 10시 발굴 현장에서 시민과 학계를 대상으로 현장 설명회를 갖는다.

baek3413@newspim.com