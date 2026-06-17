부산교육청 '학부모 사회정서교육 연수' 개최…가정·학교 연계 강화

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부모·자녀 소통 및 마음건강 관리 방안 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 학부모의 사회정서 역량을 높여 가정과 학교 간 연계를 강화에 나선다.

시교육청은 오는 18일 교육연구정보원 강당에서 중·고교 학부모 300여 명을 대상으로 '2026학년도 학부모 사회정서교육 연수'를 개최한다고 17일 밝혔다.

부산시교육청이 18일 교육연구정보원 강당에서 중·고교 학부모 300여 명을 대상으로 '2026학년도 학부모 사회정서교육 연수'를 개최한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

청소년기 자녀와의 소통 방식을 공유하고 학부모와 자녀의 마음건강을 함께 관리하는 가정 환경 조성에 초점을 맞췄다.

강의는 유니세프 한국위원회 L&D센터 정병수 센터장이 맡아 '나를 찾는 시간, 자녀에게 닿는 마음여행'을 주제로 진행되며 청소년기 자녀와 보호자의 특성을 설명하고 상호 간 마음건강의 연계를 바탕으로 한 가정 내 소통 방안을 제시할 예정이다.

참석자에게는 유니세프 한국위원회가 제작한 학부모용 마음건강 안내서를 배부해 연수 이후에도 가정에서 사회정서교육을 지속할 수 있도록 지원한다.

한국형 사회정서교육과 부산시교육청의 '프로젝트 B30'을 소개하고 가정에서의 참여 방안도 안내한다.

김석준 교육감은 "학부모들이 청소년기 자녀의 마음을 이해하며 소통하는 밑거름이 될 것"이라며 "가정과 지역사회의 긴밀한 협력을 통해 학생들의 마음 건강을 체계적으로 돌보고 건강한 학교 문화를 조성하기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com