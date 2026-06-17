"농민 어깨 부담 줄인다"…충남도 '웨어러블 로봇' 보급

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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 반복적인 상향 작업이 많은 농업현장에 산업용 웨어러블 로봇을 투입해 농업인 근골격계 질환 예방에 나선다.

충남도 농업기술원은 농업인의 안전한 작업환경 조성을 위해 현대자동차·기아 로보틱스랩이 개발한 산업용 웨어러블 로봇 'X-ble Shoulder'를 본격 보급한다고 17일 밝혔다.

산업용 웨어러블 로봇을 착용한 농민이 포도를 수확하고 있는 모습. [사진=충남도] 2026.06.17 gyun507@newspim.com

이번 사업은 과수와 시설원예 분야 농업인을 대상으로 웨어러블 로봇을 지원하고, 실제 농작업 과정에서 활용성과 효과를 검증하기 위해 추진된다.

보급 대상 지역은 아산·논산·금산·청양·태안 등 5개 시군이다. 도 농업기술원은 이들 지역에 총 65대를 공급할 계획이다.

어깨에 착용하는 이 로봇은 배터리나 모터 없이 작동하는 무동력 장비다. 팔을 어깨 높이 이상으로 반복해서 들어 올리는 작업에서 어깨 관절과 근육에 가해지는 부담을 줄여주는 것이 특징이다.

도 농업기술원은 보급 이후 현장 적용 결과를 분석해 농업 분야 웨어러블 기술 확대와 농작업 안전관리 정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 방침이다.

서동철 충남도 농업기술원 농촌자원과장은 "농업인의 근골격계 질환은 생산성 저하는 물론 삶의 질에도 큰 영향을 미치는 대표적인 농업재해"라며 "웨어러블 로봇의 현장 적용성을 면밀히 검증해 농업인이 더 안전하고 건강하게 일할 수 있는 작업환경을 만들겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com