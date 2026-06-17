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충주, 미래 모빌리티용 산업용 섬유 시험·인증 허브로 도약

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  • 충주시가 17일 산업용 섬유 인증 거점 사업에 선정됐다.
  • 국비 등 160억 원을 확보해 혁신 허브센터를 짓는다.
  • 시는 모빌리티 부품 연계로 기업 지원을 강화하겠다 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산업부 공모사업 선정…160억 투입 '산업용 섬유 혁신 허브센터' 구축

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주시가 미래 모빌리티 산업을 견인할 핵심 소재인 산업용 섬유 분야에서 시험·인증 거점 도시로의 도약을 본격화한다.

충주시는 산업통상자원부가 공모한 '산업용 섬유 성능 평가·인증지원 기반 구축' 사업에 최종 선정돼 총 160억 원의 사업비를 확보했다고 17일 밝혔다.

충주 '산업용 섬유 혁신 허브센터' 조감도. [사진=충주시] 2026.06.17 baek3413@newspim.com

재원은 국비 100억 원, 도비 18억 원, 시비 42억 원으로 구성됐다.

이번 선정에 따라 시는 FITI 시험 연구원과 협력해 오는 2025년까지 5년 동안 충주시 주덕읍 화곡리 일원에 '산업용 섬유 혁신 허브 센터'를 조성한다. 센터는 부지 6610㎡, 연면적 1815㎡ 규모의 지상 2층 건물로 들어설 예정이다.

산업용 섬유는 자동차, 항공 우주, 국방, 건설 등 다양한 산업 분야에서 활용되는 고부가가치 소재로, 특히 친환경·경량화를 요구하는 미래 모빌리티 산업에서 핵심 기반 기술로 꼽힌다. 최근 관련 수요가 급증하면서 차세대 성장 동력으로 주목받고 있다.

충주시는 이번 센터를 축으로 관내 모빌리티 부품·모듈 산업과의 연계를 강화한다는 계획이다. 이를 위해 산업용 섬유 성능 평가 장비를 단계적으로 구축하고, 시험·인증 지원 체계를 운영하는 한편 기업 맞춤형 기술 지원 및 컨설팅을 종합적으로 추진할 방침이다.

시는 산업용 소재부터 전장 부품, 완성차에 이르는 전 주기 지원 체계를 완성해 산업 생태계 전반의 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

정책 지원 의지도 표명됐다. 이종배 국회의원은 "모빌리티 산업용 섬유 특화 평가·인증 지원을 통해 지역 기업의 경쟁력 강화가 기대된다"며 "충주 경제 발전에 기여할 수 있는 사업을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

최정희 충주시 신성장 산업 과장은 "이번 공모 사업 선정은 충주시가 미래 모빌리티 산업의 선두 도시로 성장하는 중요한 전환점"이라며 "혁신 허브 센터를 성공적으로 구축해 지역 기업들이 글로벌 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 하겠다"고 전했다.

baek3413@newspim.com

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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
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北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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