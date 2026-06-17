전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

2027학년도 9월 모평 9월 2일 실시…온라인 응시 이번이 마지막

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국교육과정평가원은 2027학년도 수능 9월 모의평가를 9월 2일 실시한다고 밝혔다.
  • 평가원은 공교육 중심 출제와 EBS 연계로 적정 난이도를 유지하겠다고 했다.
  • 원서 접수는 19일부터 7월 1일까지이며 성적통지표는 9월 29일 배부한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

19일부터 7월 1일까지 원서 접수…9월 29일 성적 통지
EBS 간접연계 50% 유지…공통+선택 과목 구조 지속
2028학년도 6월 모평부터 지정 시험장 현장 응시만 가능

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원은 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가를 오는 9월 2일 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 모의평가는 수험생에게 자신의 학업 능력을 진단하고 보완할 기회를 제공하는 동시에 새로운 문제 유형에 적응할 수 있도록 하기 위해 시행된다. 2027학년도 수능 응시 예정자의 학력 수준을 파악해 본수능의 적정 난이도를 유지하는 목적도 있다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 4일 서울 영등포구 여의도여고에서 열린 '2025학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가'에 앞서 수험생들이 시험준비를 하고 있다. 2024.09.04 photo@newspim.com

평가원은 사교육에서 문제풀이 기술을 반복적으로 익힌 학생에게 유리한 문항은 배제하고 공교육 과정 안에서 학교 수업을 충실히 이수한 뒤 EBS 연계 교재와 강의로 보완하면 해결할 수 있는 수준으로 출제하겠다고 설명했다.

시험 영역은 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구, 제2외국어·한문으로 나뉜다. 한국사는 모든 수험생이 반드시 응시해야 하며, 나머지 영역은 전부 또는 일부를 선택해 응시할 수 있다. 한국사 영역에 응시하지 않으면 시험은 무효 처리되고 성적통지표도 제공되지 않는다.

2027학년도 9월 모의평가는 전년도와 마찬가지로 국어·수학·직업탐구 영역에서 '공통과목+선택과목' 구조를 유지한다. 국어 영역 선택과목은 화법과 작문, 언어와 매체이며, 수학 영역 선택과목은 확률과 통계, 미적분, 기하다. 영어, 한국사, 제2외국어·한문 영역은 절대평가 방식으로 치러진다.

탐구 영역은 사회·과학·직업탐구로 구성된다. 사회탐구와 과학탐구는 구분 없이 17개 과목 중 최대 2개 과목을 선택할 수 있다. 직업탐구는 6개 과목 중 최대 2개 과목을 선택할 수 있으며, 2개 과목을 선택할 경우 전문 공통과목인 '성공적인 직업생활'에 응시해야 한다.

이번 모의평가는 전 영역이 2015 개정 교육과정에 근거해 출제된다. EBS 수능교재 및 강의와의 연계는 간접 연계 방식으로 이뤄지며, 연계율은 영역·과목별 문항 수 기준 50% 수준으로 유지된다. 평가원은 연계 교재에 포함된 도표, 그림, 지문 등 자료를 활용해 수험생의 연계 체감도를 높일 계획이다.

문제와 정답에 대한 이의신청은 시험 당일인 9월 2일부터 5일까지 한국교육과정평가원 이의신청 전용 게시판을 통해 받는다. 개인별 성적통지표는 9월 29일 접수한 곳에서 받을 수 있다. 성적통지표에는 영역·과목별 표준점수, 백분위, 등급이 기재되며, 절대평가 영역인 영어·한국사·제2외국어·한문은 등급만 표시된다.

응시 대상은 2027학년도 수능 응시 자격이 있는 모든 수험생이다. 2026년도 제2회 고등학교 졸업학력 검정고시에 지원한 수험생도 응시할 수 있다.

원서 접수 기간은 오는 19일부터 7월 1일까지다. 재학생은 재학 중인 학교에서, 졸업생은 출신 고등학교나 학원에서 신청할 수 있다. 검정고시생 등 출신 학교가 없는 수험생은 현 주소지 관할 85개 시험지구 교육청 또는 응시 가능한 학원에 접수하면 된다. 응시 수수료는 재학생을 제외한 응시생에게 1만2000원이 부과된다.

학원 시험장에는 교육청이 감독관을 파견해 시험 당일 문답지 인수와 매 교시 문제지 개봉 등 보안과 시험관리 사항을 점검한다. 평가원은 시험 문제가 공개되기 전 전부 또는 일부를 유출하거나 유포할 경우 고등교육법에 따라 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다고 강조했다.

온라인 응시는 이번 9월 모의평가를 끝으로 종료될 예정이다. 평가원은 실사용자 수 감소에 따라 2028학년도 수능 6월 모의평가부터 모든 응시자가 지정된 시험장에서 현장 응시해야 한다고 밝혔다. 다만 이번 모의평가에서도 모든 영역의 문제지와 답안지는 평가원 수능 홈페이지를 통해 공개된다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
사진
北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동