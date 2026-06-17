2027학년도 9월 모평 9월 2일 실시…온라인 응시 이번이 마지막

19일부터 7월 1일까지 원서 접수…9월 29일 성적 통지

EBS 간접연계 50% 유지…공통+선택 과목 구조 지속

2028학년도 6월 모평부터 지정 시험장 현장 응시만 가능

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원은 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가를 오는 9월 2일 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 모의평가는 수험생에게 자신의 학업 능력을 진단하고 보완할 기회를 제공하는 동시에 새로운 문제 유형에 적응할 수 있도록 하기 위해 시행된다. 2027학년도 수능 응시 예정자의 학력 수준을 파악해 본수능의 적정 난이도를 유지하는 목적도 있다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 4일 서울 영등포구 여의도여고에서 열린 '2025학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가'에 앞서 수험생들이 시험준비를 하고 있다. 2024.09.04 photo@newspim.com

평가원은 사교육에서 문제풀이 기술을 반복적으로 익힌 학생에게 유리한 문항은 배제하고 공교육 과정 안에서 학교 수업을 충실히 이수한 뒤 EBS 연계 교재와 강의로 보완하면 해결할 수 있는 수준으로 출제하겠다고 설명했다.

시험 영역은 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구, 제2외국어·한문으로 나뉜다. 한국사는 모든 수험생이 반드시 응시해야 하며, 나머지 영역은 전부 또는 일부를 선택해 응시할 수 있다. 한국사 영역에 응시하지 않으면 시험은 무효 처리되고 성적통지표도 제공되지 않는다.

2027학년도 9월 모의평가는 전년도와 마찬가지로 국어·수학·직업탐구 영역에서 '공통과목+선택과목' 구조를 유지한다. 국어 영역 선택과목은 화법과 작문, 언어와 매체이며, 수학 영역 선택과목은 확률과 통계, 미적분, 기하다. 영어, 한국사, 제2외국어·한문 영역은 절대평가 방식으로 치러진다.

탐구 영역은 사회·과학·직업탐구로 구성된다. 사회탐구와 과학탐구는 구분 없이 17개 과목 중 최대 2개 과목을 선택할 수 있다. 직업탐구는 6개 과목 중 최대 2개 과목을 선택할 수 있으며, 2개 과목을 선택할 경우 전문 공통과목인 '성공적인 직업생활'에 응시해야 한다.

이번 모의평가는 전 영역이 2015 개정 교육과정에 근거해 출제된다. EBS 수능교재 및 강의와의 연계는 간접 연계 방식으로 이뤄지며, 연계율은 영역·과목별 문항 수 기준 50% 수준으로 유지된다. 평가원은 연계 교재에 포함된 도표, 그림, 지문 등 자료를 활용해 수험생의 연계 체감도를 높일 계획이다.

문제와 정답에 대한 이의신청은 시험 당일인 9월 2일부터 5일까지 한국교육과정평가원 이의신청 전용 게시판을 통해 받는다. 개인별 성적통지표는 9월 29일 접수한 곳에서 받을 수 있다. 성적통지표에는 영역·과목별 표준점수, 백분위, 등급이 기재되며, 절대평가 영역인 영어·한국사·제2외국어·한문은 등급만 표시된다.

응시 대상은 2027학년도 수능 응시 자격이 있는 모든 수험생이다. 2026년도 제2회 고등학교 졸업학력 검정고시에 지원한 수험생도 응시할 수 있다.

원서 접수 기간은 오는 19일부터 7월 1일까지다. 재학생은 재학 중인 학교에서, 졸업생은 출신 고등학교나 학원에서 신청할 수 있다. 검정고시생 등 출신 학교가 없는 수험생은 현 주소지 관할 85개 시험지구 교육청 또는 응시 가능한 학원에 접수하면 된다. 응시 수수료는 재학생을 제외한 응시생에게 1만2000원이 부과된다.

학원 시험장에는 교육청이 감독관을 파견해 시험 당일 문답지 인수와 매 교시 문제지 개봉 등 보안과 시험관리 사항을 점검한다. 평가원은 시험 문제가 공개되기 전 전부 또는 일부를 유출하거나 유포할 경우 고등교육법에 따라 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다고 강조했다.

온라인 응시는 이번 9월 모의평가를 끝으로 종료될 예정이다. 평가원은 실사용자 수 감소에 따라 2028학년도 수능 6월 모의평가부터 모든 응시자가 지정된 시험장에서 현장 응시해야 한다고 밝혔다. 다만 이번 모의평가에서도 모든 영역의 문제지와 답안지는 평가원 수능 홈페이지를 통해 공개된다.

jane94@newspim.com