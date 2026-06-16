2027 수능 6월 모평 이의신청 103건…평가원 "정답 이상 없음"

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국어 11개·영어 12개·수학 3개 등 49개 문항 심사

외부 전문가 포함 심의 거쳐 최종 정답 가안대로 확정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원은 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 정답 이의신청을 접수한 결과 심사 대상에 오른 49개 문항 모두 '문제 및 정답에 이상 없음'으로 판정됐다고 16일 밝혔다.

이의신청 기간 동안 평가원 홈페이지 이의신청 전용 게시판에 접수된 이의신청은 총 103건이다. 이 가운데 문제나 정답과 직접 관련이 없는 의견 개진, 취소, 중복 신청 등을 제외한 실제 심사 대상은 49개 문항 83건으로 집계됐다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

영역별로는 국어에서 11개 문항에 대한 정답 또는 문제 이의신청이 제기됐다. 공통과목 5·6·8·13·14·15·24·30번과 화법과 작문 37·45번, 언어와 매체 43번 등이 심사 대상에 올랐으나 모두 이상 없음으로 판단됐다.

수학에서는 공통과목 22번, 미적분 30번, 기하 28번 등 3개 문항에 대해 문제 이의신청이 접수됐지만 모두 문제가 없는 것으로 결론 났다. 영어는 3·18·19·20·21·30·31·32·33·34·40·44번 등 12개 문항이 심사 대상이었고, 정답 또는 문제에 이상이 없다는 판단을 받았다.

탐구영역에서도 이의신청이 이어졌다. 사회탐구에서는 생활과 윤리 11·17번, 윤리와 사상 5번, 한국지리 9번, 정치와 법 10번, 사회·문화 2·8·16·17번 등이 심사 대상에 포함됐다. 과학탐구에서는 화학Ⅱ 10번, 생명과학Ⅰ 5·9·20번, 지구과학Ⅰ 16번, 지구과학Ⅱ 1·16·18번에 대한 이의신청이 있었으나 모두 문제 또는 정답에 이상이 없는 것으로 심사됐다.

직업탐구 영역에서는 성공적인 직업생활 7·13·17·20번이 심사 대상이 됐다. 제2외국어·한문 영역에서는 독일어Ⅰ 4번과 프랑스어Ⅰ 16번에 대한 이의신청이 접수됐지만 모두 이상 없음으로 판정됐다.

평가원은 출제에 참여하지 않은 외부 전문가가 포함된 이의심사실무위원회의 심사를 거친 뒤 이의심사위원회 최종 심의를 통해 49개 문항 전체에 대해 문제와 정답에 오류가 없다고 최종 판단했다. 이에 따라 2027학년도 수능 6월 모의평가 정답은 가안대로 확정됐다.

평가원은 49개 문항에 대한 심사 결과를 이날 오후 5시 평가원 홈페이지를 통해 공개했다.

jane94@newspim.com