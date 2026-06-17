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2026.06.17 (수)
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[브라질증시] 페트로브라스 약세와 슈퍼 수요일 경계감에 하락…헤알 약세

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AI 핵심 요약

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  • 브라질 증시는 16일 이보베스파가 0.45% 하락했다
  • 투자자들은 브라질·미국 금리결정과 유가 급락, 대선 여론조사에 경계했다
  • 브렌트유 급락으로 페트로브라스는 하락했고 발레는 상승 마감했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

브라질 룰라, 플라비우 보우소나루 대비 지지율 격차 확대

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 브라질증시가 16일(현지시각) 이틀 연속 하락했다.

브라질 대표 주가지수인 이보베스파(IBOV)는 이날 전 거래일보다 0.45% 하락한 16만 9,648.47에 거래를 마쳤다.

투자자들은 브라질과 미국의 금리 결정을 앞둔 '슈퍼 수요일'을 기다리며 경계감을 보였고, 유가 약세와 대통령 선거 여론 조사도 투심을 짓눌렀다.

Futura/Apex 조사에 따르면 루이스 이나시우 룰라 다 시우바(PT)가 2026년 대선 1차 투표 가상 시나리오에서 41.6%로 선두를 유지했고, 플라비우 보우소나루(PL-RJ)가 34.1%로 2위를 기록했다. 이전 조사 대비 룰라는 0.9%포인트 하락했고, 보우소나루는 1.5%포인트 하락했다.

CNT/MDA 조사 역시 룰라가 41.8%, 플라비우 보우소나루가 28.2%를 기록했다. 이전 조사(4월)에서는 룰라 39.2%, 보우소나루 30.2%로, 격차는 9%포인트에서 13.6%포인트로 확대됐다.

브라질 경제는 재정 건전성 악화와 높은 금리 환경 속에서 부담을 받고 있으며, 정권 교체 가능성에 대한 기대 변화는 브라질 자산 수요에 직접적인 영향을 줄 수 있다.

로이터통신에 따르면 브라질 중앙은행은 17일 회의에서 기준금리를 25bp(0.25%포인트) 추가 인하할 것으로 예상되고 있다.

이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 이란의 핵무기 보유를 용인하지 않을 것이라고 밝혔으며, 한 당국자는 합의 체결 시 이란의 원유 수출이 허용될 것이라고 말했다.

이 같은 기대감 속에 원유 가격은 5% 이상 급락했으며, 시장에서는 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 정상화될 가능성을 반영했다.

특히 브렌트유 가격이 5% 급락하며 80달러를 하회한 영향에 이보베스파 비중 약 12%를 차지하는 대표 종목인 페트로브라스(PETR3, PETR4) 주가가 아래를 향하며 지수에 부담이 됐다. PETR3가 0.96% 하락한 43.32헤알, PETR4는 1.33% 하락한 38.54헤알로 마감했다.

다만 광산업체 발레(VALE3)는 0.34% 상승한 81.44헤알로 마감하며, 원자재 가격 약세 흐름과는 다른 움직임을 보였다. 실제로 중국 다롄 거래소에서 거래된 철광석 선물은 0.85% 하락한 톤당 762위안(약 112.77달러)으로 마감했다.

달러/헤알 환율은 5.088헤알로 헤알화 가치가 0.53% 내렸고, 브라질 10년물 국채 수익률은 14.330%로 0.060%포인트 상승했다.

브라질 트레이더들 [사진=블룸버그]

kwonjiun@newspim.com

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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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