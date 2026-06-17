조국 "평택을, 선거연대 거부 상황서 범민주 패배...2028 총선서 성찰할 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에서 낙선한 조국 전 조국혁신당 대표는 17일 "이번 평택을 선거의 구도와 결과가 2028년 총선에서 '전국화'되지 않으려면 무엇을 어떻게 해야 할지 더욱 깊이 성찰하겠다"고 밝혔다.

조 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "지난 6월 8일 월요일 아침부터 이어온 총 11회 평택 거리에서의 낙선 인사를 어제로 모두 마쳤다"며 이같이 밝혔다.

낙선인사하는 조국 전 조국혁신당 대표 [사진=조국 페이스북]

조 전 대표는 "울산, 세종, 오산, 안산, 창원, 김해시장 등 '선거연대'가 이뤄진 지역과 달리 이번 6·3 평택을 재선거는 '선거연대'가 거부된 상황에서 범민주 진영이 패배했다"며 "저의 부족과 부덕 탓"이라고 했다.

그는 "정치를 시작하며 줄곧 강조하고 추구해왔던 '새로운 다수 연합'의 길이 얼마나 험난한 과정인지 절감한다"며 "하지만 멈추지 않겠다. 이번 평택을 선거의 구도와 결과가 2028년 총선에서 전국화되지 않으려면 무엇을 어떻게 해야 할지 더욱 깊이 성찰하겠다"고 했다.

그러면서 "이제 평택을 포함한 전국 곳곳에서 저와 뜻을 같이해주시는 국민 여러분을 만나는 여정을 차근차근, 흔들림 없이 이어가겠다"고 했다.

jeongwon1026@newspim.com