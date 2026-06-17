CJ온스타일, 전사 AI 플랫폼에 '클로드' 심었다

앤트로픽 기업용 AI 도입…MD·PD·방송 제작까지 활용 확대

앱·웹 AI 유입 고객 4배 증가…내부 업무 혁신으로 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ온스타일이 앤트로픽의 기업용 생성형 AI 솔루션 '클로드 엔터프라이즈'를 전사 공식 AI 플랫폼으로 도입한다고 17일 전했다. 고객 쇼핑 경험에 적용해온 AI 역량을 기업 운영 전반으로 넓히며 AI를 핵심 경쟁 인프라로 삼겠다는 구상이다.

이번 도입은 지난해 사내 AI 콘퍼런스 'AI CON'에서 밝힌 AI 네이티브 전환 전략의 실행 단계다. CJ온스타일은 AI를 단순한 업무 보조 수단이 아니라 고객 경험, 업무 방식, 조직 문화를 재설계하는 핵심 도구로 보고 있다. 실제 지난달 선보인 챗GPT 쇼핑 서비스 등을 통해 CJ온스타일 앱·웹에 유입된 고객 수는 1월 대비 약 4배 증가했다.

지난해 말 열린 사내 AI 컨퍼런스 'AI CON(에이아이콘)'에서 성동훈 플랫폼본부장이 AI로 일하는 방식에 대해 설명하고 있다. [사진=CJ온스타일 제공]

클로드 엔터프라이즈는 AI 에이전트 구축과 개발 자동화에 강점을 지닌 기업용 생성형 AI 솔루션이다. 컨플루언스, 지라, MS오피스 등 주요 업무 시스템과 연동할 수 있어 업무 생산성과 실행 속도를 높일 수 있다. CJ온스타일은 테크 조직뿐 아니라 MD, PD, 방송운영·제작·심의 등 비개발 조직으로도 활용 범위를 넓히고 있다.

모바일 라이브 커머스 중심의 사업 특성에 맞춘 활용도 본격화한다. 숏폼 콘텐츠 제작, 트렌드 분석, 방송 자막 유형화 자동화, 방송 중 챗봇 구축 등 반복 업무와 콘텐츠 제작 영역에서 AI 적용 가능성을 확인했다. 앞서 진행한 개념 검증에서도 일부 업무의 생산성 향상 효과를 검증했다.

조직 내 AI 활용 문화 확산을 위한 전담 조직 'AI 효율화 랩'도 신설했다. AI 효율화 랩은 현업 부서와 함께 업무 비효율을 발굴하고 AI 기반 자동화 과제를 수행한다. CJ온스타일 관계자는 "고객이 AI를 통해 상품을 발견하고 구매하는 경험부터 임직원이 AI와 함께 일하는 환경까지 아우르는 AI 네이티브 기업으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com