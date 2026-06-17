LS일렉트릭, 1064억원 규모 북미 AI 데이터센터 배전사업 수주

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38kV급 하이엔드 배전 시스템 구축 사업...오는 8월부터 공급 시작

빅테크 수주액 1조 2000억원 육박...지난해 연간 수주 규모 넘어서

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LS일렉트릭이 북미 빅테크 기업 초대형 데이터센터 프로젝트 배전 솔루션을 수주했다.

LS일렉트릭은 최근 북미 AI 데이터센터 건설 사업에 1064억원(7043만 달러) 규모 38kV급 고압 배전 시스템 공급 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 공급 기간은 오는 8월부터 11월까지다.

LS일렉트릭에 따르면, 현재까지 LS일렉트릭 북미 빅테크 데이터센터 사업 수주 금액은 1조 2000억원에 육박한다. 지난해 연간 북미 데이터센터 수주 규모인 8000억원을 불과 반년 만에 넘어선 성과다.

LS일렉트릭 텍사스주 배스트럽 캠퍼스 전경 [사진=LS일텍트릭]

이번 사업은 기존 빅테크 고객이 추가 물량을 발주한 프로젝트로, LS일렉트릭은 잇단 수주를 통해 데이터센터 전력 인프라 구축을 책임지는 핵심 파트너로 자리매김하며 협력 관계를 더욱 공고히 하고 있다는 설명이다.

LS일렉트릭은 미국 유타주 소재 'LS일렉트릭 유타'(구. MCM엔지니어링II), 텍사스주 소재 '배스트럽 캠퍼스' 등 현지 생산거점을 기반으로 공급망 안정성과 납기 경쟁력을 확보하고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 "빅테크 고객들과 구축한 신뢰를 바탕으로 데이터센터 추가 사업을 잇달아 수주하며 기술력과 공급 역량을 인정받고 있다"며 "글로벌 빅테크 기업들의 전력 인프라 구축 파트너로서 입지를 더욱 강화하고, 올해 역대 최대 실적 달성에 박차를 가하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com