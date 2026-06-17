태극제약, 충북약사 팜페어 참가…'도미나크림' 활용법 공유

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기미·색소침착 환자 맞춤형 상담 가이드 소개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 태극제약은 지난 14일 청주 엔포드호텔에서 열린 '2026 충북약사 팜페어 및 연수교육'에 참가해 기미·색소침착 치료제 '도미나크림' 학술 세미나와 홍보 부스를 운영했다고 밝혔다.

태극제약은 행사장 내 홍보 부스를 마련하고 도미나크림을 비롯한 주요 일반의약품 제품군을 소개했다. 무더워진 날씨에 맞춰 햇볕화상 치료제 '아즈렌S'와 벌레물림 치료제 '쿨시드크림' 등 계절성 제품을 선보였으며, 미녹시딜바이그루트, 아크 시리즈(아크클리어크림·아크스카클리어겔), 벤트플라겔, 벤트락스겔 등 주력 제품에 대한 상담도 진행했다.

태극제약이 '2026 충북약사 팜페어 및 연수교육'에서 도미나크림 학술 세미나를 진행하고 있다. [사진=태극제약]

이날 오후 열린 학술 세션에서는 황은경 약사(부산 오거리약국)가 연자로 나서 '도미나크림의 다양한 활용과 복약지도'를 주제로 강연했다.

약 200명의 약사가 참석한 이번 세미나에서는 기미 및 색소침착 질환에 대한 이해를 바탕으로 도미나크림의 활용 전략과 복약지도 방안이 공유됐다. 특히 ▲성분 함량별 도미나 선택 가이드 ▲올바른 사용 주기 및 휴지기 설정 ▲피부 타입별 도포 순서 등 약국 상담에 활용할 수 있는 실전 가이드와 환자 증상 및 피부 상태에 따른 맞춤형 복약지도 사례가 소개돼 참석자들의 관심을 끌었다.

강연 종료 후에는 제품 사용법과 환자 상담 사례에 대한 질의응답이 이어졌다. 참석 약사들은 상담 사례 중심의 강의 구성과 복약지도 내용이 실제 약국 업무에 도움이 됐다고 평가했다.

태극제약 관계자는 "이번 세미나는 약국 현장에서 약사들이 복약지도 과정에서 겪는 어려움을 함께 나누고 해결 방안을 모색하기 위해 마련됐다"며 "성분 함량별 선택 기준과 사용 주기 설정 등 실무 중심의 복약지도 내용에 대한 높은 관심과 호응을 확인할 수 있었다"고 말했다.

sykim@newspim.com