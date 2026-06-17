전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[금/유가] 미-이란 MOU 세부사항 공개에 유가 5% 급락…금값 1% 상승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국과 이란이 16일 호르무즈 해협 재개방·원유수출 재개 MOU를 맺자 국제유가가 5% 급락했다
  • 중국 경기 둔화와 우크라이나 전쟁 종식 기대, 러시아 제재 완화 가능성도 유가 하락 압력을 키웠다
  • 미 연준 추가 금리 인상 가능성이 낮아질 것이란 전망에 금값은 1% 넘게 오르며 강세를 이어갔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

잠정 합의안, 4월 휴전 60일 연장하고 호르무즈 해협을 재개방하는 내용
美 당국자 "합의 체결 즉시 이란 원유 판매 허용하는 내용도 포함"
브렌트유, 3월 이후 처음으로 80달러 하회
금값 수요일 연준 금리 결정 주목...12월 금리 인상 가능성 60%

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란의 양해각서(MOU) 체결로 호르무즈 해협 재개방과 이란의 원유 수출 재개 기대감이 커지면서 16일(현지시각) 국제유가가 5% 급락했다. 금값은 인플레이션 우려 완화로 금리 인상 가능성이 후퇴한 영향에 1% 넘게 올랐다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 이날 배럴당 전장보다 4.70달러(5.8%) 내린 76.05달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 전장보다 4.21달러(5.1%) 하락한 78.96달러에 거래를 마쳤다.

브렌트유는 3월 초 이후 처음으로 80달러 아래로 떨어졌고, WTI 기준으로는 3월 4일 이후 가장 낮은 종가다.

전쟁 종식을 위한 미국과 이란 간 잠정 합의 세부 내용들이 공개되면서 유가 하락 속도를 키웠다.

호르무즈 해협과 선박.[사진=블룸버그]  

이번 합의안은 지난 4월 발표된 불안정한 휴전을 추가로 60일 연장하고, 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 사실상 봉쇄됐던 호르무즈 해협을 다시 개방하는 내용을 담고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 합의가 이란의 핵무기 보유를 원천적으로 차단하는 내용을 담고 있다고 밝혔으며, 미국 정부 관계자는 합의 서명과 동시에 이란의 원유 판매를 허용하는 조항도 포함된다고 전했다.

다만 전문가들은 실제 선박 운항과 에너지 수출이 정상화되기까지는 수주가 걸릴 수 있다며 신중한 입장을 보였고, 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라는 이스라엘이 레바논에서 철수하지 않는 한 이란이 최종 핵 합의에 서명하지 않을 것이라고 주장했다.

에너지 컨설팅업체 리터부시 앤드 어소시에이츠는 보고서를 통해 "현재 시장은 재정 보상, 제재 문제, 그리고 전쟁의 근본 원인이었던 핵협상 타결 여부와 같은 까다로운 쟁점들은 크게 고려하지 않은 채 이번 계획의 성공 가능성에 상당한 신뢰를 부여하고 있다"고 평가했다.

잠정 합의 소식이 전해진 뒤 골드만삭스, 모간스탠리, 씨티 등 주요 투자은행들은 일제히 국제유가 전망치를 하향 조정했다.

◆ 세계 경제 요인도 유가 하락 압력…원유재고 발표 대기

중국 경기 둔화 우려와 글로벌 인플레이션 및 금리 상승, 미국의 러시아·우크라이나 평화 촉구 움직임도 유가에 부담으로 작용했다.

세계 2위 경제 대국인 중국은 5월 경제지표에서 불균형이 심화되는 모습을 보였으며, 5월 원유 처리량은 전년 동기 대비 9.1% 감소해 거의 4년 만에 최저 수준을 기록했다.

트럼프 대통령은 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담이 "매우 좋았다"고 평가하며 러시아가 평화협상에 나서야 한다고 촉구했다. 이러한 발언은 주요 7개국(G7) 지도자들 사이에서 우크라이나 전쟁 종식 가능성에 대한 조심스러운 낙관론을 불러일으켰다.

우크라이나 전쟁이 종결될 경우 2025년 기준 세계 3위 원유 생산국인 러시아에 대한 일부 제재가 해제돼 원유 수출이 확대될 수 있다.

한편 시장 참가자들은 이날 미국석유협회(API)가 발표할 주간 재고 통계와 수요일 공개되는 미국 에너지정보청(EIA)의 공식 통계를 주시 중이다.

시장 전문가들은 6월 12일로 끝난 주간 동안 미국 에너지 기업들이 원유 재고에서 약 460만 배럴을 인출했을 것으로 추정했다. 전망이 맞다면 미국의 원유 재고 감소는 8주 연속 이어지게 되며, 이는 2025년 1월 이후 처음이다.

◆ 금리 인상 전망 약화에 금값 상승

금값은 1% 넘게 올랐다. 유가가 하락하고 인플레이션 우려가 완화되면서 미국 연방준비제도(연준)가 올해 금리를 인상할 가능성이 낮아졌다는 기대가 커진 영향이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 0.1% 오른 온스당 4,354.4달러 부근에서 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 기준 17일 2시 55분 4,338.86달러로 전장 대비 0.8% 상승했다.

하이리지 퓨처스의 금속거래 담당 이사 데이비드 메거는 "지난 이틀간 금 시장을 지지한 요인은 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 합의에 도달할 것이라는 기대감이었다"고 말했다.

그는 이어 "그 결과 단기 금리가 하락하고 에너지 가격도 내려갔으며, 올해 후반 연준이 금리를 추가로 인상해야 할 필요성이 줄어들었다"고 설명했다.

미국에서는 대부분의 글로벌 증권사들이 연준이 2026년 남은 기간 동안 기준금리를 동결할 것으로 전망하고 있다. 이는 연초 예상됐던 두 차례 금리 인하 전망에서 선회한 것으로, 높은 인플레이션 위험과 견조한 고용시장을 고려한 결과다.

미국 시카고상품거래소(CME)의 페드워치 지표에 따르면 시장은 연준이 12월 금리를 인상할 가능성을 약 70%에서 60% 수준으로 낮춰 반영하고 있다.

시장 참가자들은 16~17일 케빈 워시 신임 연준 의장이 주재하는 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 대기 중이다. 특히 시장의 관심은 갱신된 점도표와 워시 신임 의장의 첫 기자회견, 시장 기대와 연준의 직전 전망 사이 벌어진 간극 등에 쏠릴 전망이다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
사진
北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동