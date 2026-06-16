[인사] 부산시교육청

AI 핵심 요약beta
- 부산교육청이 16일 3급·4급 승진·전보 인사를 단행했다
- 학생교육문화회관장 강준현 등 간부 다수가 승진했다
- 교육행정·사서·시설 5급도 대규모 전보 인사를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 3급 승진
▲학생교육문화회관장 강준현 ▲구포도서관장 박숙희 ▲해운대도서관장 성소연
◇ 3급 전보
▲기획국장 한동인 ▲시민도서관장 권숙향 ▲중앙도서관장 이은경
◇ 4급 승진
▲시의회사무처 전문위원 유병완 ▲재정과장 손정회 ▲학교안전총괄과장 이하진 ▲사하도서관장 조수금 ▲북부교육지원청 행정지원국장 김도연
◇ 4급 전보
▲학생학부모지원과장 염주영 ▲학교건축지원과장 이종두 ▲미래학교설립과장 조원환 ▲교육연구정보원 총무부장 임미경 ▲교육연수원 행정연수부장 안소원 ▲교육연수원 총무부장 허수인 ▲학생인성교육원 총무부장 최진욱 ▲창의융합교육원 총무부장 김장훈 ▲학생교육문화회관 총무부장 송진호 ▲학생예술문화회관 총무부장 김영호 ▲서부교육지원청 행정지원국장 문희현 ▲남부교육지원청 행정지원국장 오진희
◇ 교육행정 5급 승진
▲총무과(부산대학교사범대학부설고등학교 파견) 박재현 ▲명호고등학교 행정실장 김인숙 ▲부산남고등학교 행정실장 권은주
◇ 교육행정 5급 전보
▲시의회사무처 구연정 ▲총무과 김영은 ▲학생학부모지원과 정병화 ▲재정과 이형진 ▲기획조정과 임현영 ▲학교안전총괄과 박기도 ▲시민도서관 총무과장 송윤희 ▲시민도서관 평생학습과장 박준영 ▲중앙도서관 총무과장 박수은 ▲해운대도서관 총무과장 문혜정 ▲개금고등학교 행정실장 장경아 ▲경남고등학교 행정실장 정유진 ▲금정여자고등학교 행정실장(파견복귀) 원진화 ▲동래원예고등학교 행정실장 하정현 ▲부경고등학교 행정실장 한백수 ▲부산해군과학기술고등학교 행정실장 김현주 ▲충렬고등학교 행정실장 박상희 ▲한국조형예술고등학교 행정실장 이영복 ▲남부교육지원청 학생건강지원과장 김남숙 ▲남부교육지원청 학교지원과장 백미진 ▲북부교육지원청 학생건강지원과장 조진영
◇ 사서 5급 전보
▲기획조정과 김명자 ▲연산도서관장 김화윤 ▲명장도서관장 조은진
◇ 시설 5급 전보
▲학교건축지원과 윤종철 ▲남부교육지원청 시설지원과장 오행모 ▲북부교육지원청 시설지원과장 송원영 ▲동래교육지원청 시설지원과장 강태욱
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