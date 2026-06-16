경북도 이민정책 방향은…"경북형 안정·포용사회 구축"

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16일, '2030 경상북도 이민정책 포럼' 개최

도·국내외 이민정책 공유...중장기 국가전략 차원 이민정책 재정립

"안정적이고 포용적인 사회구축 뒷받침돼야"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도 내 외국인 유학생의 전공과 지역 산업 간 불균형의 해법으로 지역 산업 수요에 맞춘 직무 전환 과정의 설계가 선행돼야 한다는 지적이 나왔다.

또 이민자의 사회통합과 권익증진을 위해서는 안정적이고 포용적인 사회 구축이 뒤따라야 한다는 제언이 강조됐다.

16일 경북 안동시 소재 스탠포드호텔에서 열린 '2030 경상북도 이민정책 포럼'[사진=경북도]2026.06.16 nulcheon@newspim.com

16일 안동시 소재 스탠포드호텔에서 열린 '2030 경상북도 이민정책 포럼'에서다.

이번 포럼은 경북도의 이민정책 추진 현황을 점검하고 급변하는 국내외 이민정책 동향에 대응한 지속 가능한 정책 대안을 논의하기 위해 마련됐다.

포럼에는 경북도와 시·군 담당 공무원을 비롯 법무부, 이민정책연구원, 지역 연구원 등 유관기관 관계자 200여 명이 참석했다. 포럼은 3개 세션과 질의응답 순으로 진행됐다.

경북도의 '이민정책'을 살펴보는 세션 1에서 허재열 경북도 외국인공동체과장이 '도 이민정책 추진 현황' 발표를 통해 지역기반 비자제도와 단계별 정착 지원, 사회통합 정책 등 지난 4년간 경북도가 추진해 온 외국인 정책 현황을 공유했다.

또 박민정 이민정책연구원 연구위원은 '도 이민정책 추진 성과 및 과제'를 주제로 지역 연구 데이터를 바탕으로 경북도 이민정책의 현황을 진단하고 향후 정책 과제를 제시했다.

'국내외 이민정책 동향'을 주제로 열린 세션 2에서 이재형 법무부 외국인정책과장은 '2030 이민정책 미래 전략' 주제 발표를 통해 '기존의 저숙련·저임금 외국인 근로자 유치·활용 방식에서 벗어나 중장기 국가전략 차원으로 이민정책을 재정립해야 한다'는 정부 이민정책 방향을 전했다.

또 '이민자 인권·권익팀 신설, 이민자 기여 사회통합기금 조성과 차관급 전담조직 개편 등 거버넌스를 강화하겠다'는 정부의 향후 구상을 제시했다.

16일 경북 안동시 소재 스탠포드호텔에서 열린 '2030 경상북도 이민정책 포럼'의 종합토론[사진=경북도] 2026.06.16 nulcheon@newspim.com

'경북도 이민정책 추진 전략'을 주제로 한건수 교수(강원대학교 교수, 전 이민학회장)가 좌장을 맡아 진행된 종합토론에서 ▲경북도 맞춤형 외국인 주민 정착 지원 정책 제안 ▲외국인 유학생의 전공과 지역 산업 간 불균형 문제 해소를 위한 직무 전환 과정 설계 필요성 등 다양한 의견이 도출됐다.

경북도는 이번 포럼에서 제시된 전문가와 현장의 의견, 법무부 정책 방향, 국내외 이민정책 동향 등을 종합해 외국인 주민의 안정적인 정착과 도민과의 상생을 위한 외국인 정책에 적극 반영할 예정이다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 "인구 감소 대응을 넘어 외국인 주민이 지역 사회에 정착할 수 있는 환경 조성이 중요하다"며 "이번 포럼이 경북형 이민정책의 새로운 방향을 모색하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com