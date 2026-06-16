'한국형 길놀이 정수' 강릉단오제 신통대길 길놀이 17일 진행

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 한국형 길놀이의 정수로 평가받고 있는 강릉단오제의 신통대길 길놀이가 오는 17일 진행된다. 사전공연이 성내동 광장에서 오후 6시부터 펼쳐지며 본 행사인 신통대길 길놀이는 6시 30분부터 대도호부관아에서 시작된다.

16일 2026 강릉단오제위원회에 따르면 신통대길 길놀이는 강릉시 21개 읍면동 주민들이 직접 참여하는 행사이다. 각 마을의 설화와 특성을 담아 진행되는 이 프로그램은 매년 5만 명 이상이 방문하는 강릉단오제의 흥미로운 요소 중 하나다.

강릉단오제 야경.[사진=강릉시] 2026.06.16 onemoregive@newspim.com

올해는 길놀이가 2부제로 나뉘어 진행된다. 영신행차를 포함한 각 단체들도 참여해 다채로운 볼거리를 제공할 예정이다. 강릉농악보존회와 강릉그린실버악단, 강릉글로벌외국인팀, 강릉지역대학 학생 연합단, 강원특별자치도 문화예술 모델교육협회 등 다양한 기관과 단체가 포함된다.

신통대길 길놀이의 진행 구간은 대기구간이 700미터, 행진구간이 1.5km에 이를 예정이다. 신목 행렬은 홍제동의 국사여성황사에서 오후 6시부터 영신제를 진행하고 오후 7시쯤 출발해 경방댁 앞에서 치제를 올린 후 강릉의료원으로 이동한다.

신목 행렬을 제외한 참가팀은 오후 5시 30분부터 6시까지 강릉의료원에서 대기한다. 1부 팀은 6시 30분, 2부 팀은 신목 행렬과 만나 7시 40분쯤 강릉의료원에서 출발한다.

행진 동선은 강릉의료원 → 대도호부관아 → 옥천오거리 → 성내동광장으로 설정돼 있으며 행사에 따라 교통 통제가 이뤄진다.

(사)강릉단오제위원회 김동찬 위원장은 "신통대길 길놀이가 많은 기대를 모으고 있는 만큼, 효율적이고 안전한 행사 진행을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

강릉단오제는 일제 강점기와 한국 전쟁 가운데에서도 명맥을 이어온 천년 축제로 강릉 남대천에서 전국 최대 규모로 펼쳐지고 있다.

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