DB손해보험, 업계 최초 'AI 블랙박스 과실판정 시스템' 도입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =DB손해보험은 보험업계 최초로 '블랙박스 영상활용 인공지능(AI) 과실판정 시스템'을 지난 15일 개시했다고 16일 밝혔다.

'블랙박스 영상활용 AI 과실판정 시스템' 고객이 사고 접수 후 전송받은 URL을 통해 블랙박스 영상과 사고 설명을 업로드하면, AI가 영상을 자동 분석해 평균 5초 이내에 과실 판정 결과를 안내하는 방식이다.

[사진=DB손해보험]

DB손해보험은 시스템의 정확성과 신속성을 확보하기 위해 2024년 9월부터 올해 5월까지 20개월간 약 7만건의 사고 데이터를 활용해 시뮬레이션 및 학습을 진행했다. 이를 통해 과실분석 정확도를 평균 92.4% 수준까지 확보했으며, 향후 과실비율 인정기준 도표 분석과 AI 학습 고도화를 거쳐 정확도를 추가로 높일 방침이다.

현재 분석 서비스는 차대차 사고 유형에 한해 제공되고 있으며, DB손해보험은 향후 적용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

이번 시스템은 단순 기술 적용에 그치지 않고 소비자가 보상 절차에 직접 참여해 의견을 개진할 수 있는 구조를 마련했다는 점에서 의미가 있다.

DB손해보험 관계자는 "이번 시스템 도입으로 가입자가 보상 과정에 참여할 수 있는 환경이 조성돼 보상 처리에 대한 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com