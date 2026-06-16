전주시, 경기전·전라감영 역사문화 프로그램 운영

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체험·공연·의례 재현·야간 탐방 결합한 문화유산 콘텐츠 강화

수문장 교대의식·왕과의 산책·전라감영의 날 등 다채로운 행사 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 시민과 관광객들에게 문화유산의 가치와 매력을 알리기 위해 경기전과 전라감영을 활용한 다양한 역사문화 프로그램을 운영한다.

전주시는 이달부터 11월까지 경기전과 전라감영 일원에서 역사문화 체험과 공연, 해설, 의례 재현 등을 아우르는 문화유산 활용 프로그램을 선보인다고 16일 밝혔다.

시는 지난해 '왕과의 산책', '수문장 교대의식', '전라관찰사의 탄생', '전라감영의 날' 등을 운영해 큰 호응을 얻은 데 이어 올해는 역사성과 공간적 특성을 살린 주·야간 프로그램을 확대 운영할 계획이다.

왕과의 산책[사진=전주시]2026.06.16 lbs0964@newspim.com

경기전에서는 조선왕조와 전주사고의 역사성을 바탕으로 교육·해설과 공연, 의례 재현, 야간 탐방 프로그램이 진행된다.

'한지를 품은 전주사고 이야기'는 전주한지와 기록문화, 전주사고의 의미를 쉽고 흥미롭게 전달하는 프로그램으로 운영 횟수를 확대한다.

또 오는 11월까지 매주 토요일 '수문장 교대의식'이 열리며.수문군 교대 의식과 순라행렬, 전통 국악공연을 통해 관람객들에게 색다른 볼거리를 제공한다.

오는 10월에는 조선왕조실록 보존 과정을 재현한 '조선왕조실록 포쇄 재현행사'도 마련된다.

야간 프로그램도 강화된다. 매주 금요일에는 빛 경관과 퓨전국악 공연이 어우러진 '별빛누빔'이 진행되며, 토요일에는 야간 탐방 프로그램 '왕과의 산책'을 통해 경기전에 담긴 역사 이야기를 들려준다.

전라감영에서는 역사와 문화를 주제로 한 체험형 프로그램과 전통공연이 운영된다. 아울러 전라감영의 역사적 인물과 행정사를 정리하는 '전라도 관찰사와 전주부윤·판관' 도서 편찬 사업도 추진된다.

대표 프로그램인 '전라관찰사의 탄생'은 오는 10~11월 운영되며 참가자들은 연극 관람과 전라감영 탐방, 활쏘기와 주판놀이, 판소리 등 전통문화 체험을 통해 조선시대 생활문화를 경험할 수 있다.

수문장 교대의식[사진=전주시]2026.06.16 lbs0964@newspim.com

시민 참여형 행사인 '전라감영의 날'도 마련된다. 이달에는 사생대회와 백일장이 열리고 10월에는 전주화약 재현 행사와 장기자랑 프로그램이 진행된다.

11월에는 김장 나눔 행사를 통해 전통 김장문화와 공동체 정신을 공유할 예정이다.

이와 함께 전라감영 선화당에서는 전라검무와 교방승무, 포구락, 화무 등 전통예술 공연인 '전라감영 교방무'가 개최돼 전통문화의 아름다움을 선보인다.

lbs0964@newspim.com