전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] 사우디, 강호 우루과이와 1-1...아시아 무패행진 이어져

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 사우디는 16일 북중미 월드컵 H조 1차전에서
  • 우루과이를 상대로 선제골을 넣고도 1-1로 비겼다
  • 알 오와이스의 선방 속 사우디가 이변 연출하며

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아시아 축구의 무패행진에 이어졌다. 중동의 강호 사우디아라비아가 또 한 번 월드컵 무대에서 매서운 모래바람을 일으켰다. 우루과이를 경기 막판까지 몰아붙이며 대이변을 완성하는 듯했지만 끝내 동점골을 허용하며 아쉬운 승점 1점에 만족해야 했다.

사우디아라비아(FIFA 랭킹 61위)는 16일(한국시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 우루과이(16위)와 1-1로 비겼다. 앞서 스페인과 카보베르데도 0-0으로 비겨 H조 네 팀은 나란히 승점 1점씩을 나눠 가졌다. 다득점에서 앞선 사우디와 우루과이가 조 공동 선두로 올라섰다.

경기 전 예측은 우루과이의 압도적인 우세였다. 축구 통계 매체 옵타는 우루과이의 승리 확률을 65%로 점쳤다. 사우디의 승리 가능성은 고작 13.1%에 불과했다. 호화 군단을 자랑하는 우루과이의 무난한 승리가 예상됐다. 그러나 뚜껑을 열자 경기 양상은 전혀 다르게 흘러갔다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=압둘엘라 알 암리가 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 선제골을 넣고 포효하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

초반 우루과이는 높은 점유율을 바탕으로 사우디를 압박했다. 전반 5분 막시 아라우호의 강력한 중거리 슈팅으로 포문을 열었다. 하지만 사우디에는 '수호신' 모하메드 알 오와이스 골키퍼가 있었다. 알 오와이스는 침착하게 공을 쳐 내며 위기를 넘겼다. 우루과이는 공세를 이어갔으나 사우디의 촘촘한 두 줄 수비를 뚫지 못했다.

오히려 먼저 웃은 쪽은 사우디였다. 전반 41분 코너킥 상황에서 이어진 문전 혼전 중 압둘엘라 알 암리가 흘러나온 공을 재빨리 오른발로 밀어 넣으며 우루과이의 골망을 흔들었다. 사우디의 깜짝 선제골이었다. 사우디는 전반 기대득점(xG)에서도 0.91을 기록하며 우루과이(0.38)를 압도했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=압둘엘라 알 암리가 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 선제골을 넣고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

후반 시작과 동시에 우루과이 마르셀로 비엘사 감독이 승부수를 던졌다. 부진했던 다르윈 누녜스를 빼고 아구스틴 카노비오를 투입하는 등 공격 숫자를 늘렸다. 후반 15분 마누엘 우가르테의 강력한 슈팅이 골대를 강타하는 불운이 따랐다. 후반 22분 페데리코 발베르데의 날카로운 프리킥마저 알 오와이스의 선방에 막혔다.

사우디는 후반 중반 백5 체제로 전환하며 굳히기에 돌입했다. 수비 숫자를 늘려 우루과이의 공세를 온몸으로 막아냈다. 그러나 우루과이는 후반 35분 동점골을 뽑았다. 페데리코 비냐스의 헤더 슈팅을 알 오와이스가 쳐냈으나 쇄도하던 아라우호가 왼발로 밀어 넣었다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=우루과이 아라우호(오른쪽)가 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 동점골을 넣고 포효하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

동점 이후 경기는 더욱 뜨거워졌다. 우루과이는 후반 추가시간 9분 동안 맹공을 퍼부었다. 추가시간 발베르데와 니콜라스 데 라 크루스의 결정적인 슈팅이 잇따라 사우디 골문으로 향했다. 하지만 알 오와이스가 다시 한번 신들린 선방쇼를 선보이며 팀을 패배의 위기에서 구했다.

사우디는 2022 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 2-1로 꺾었던 기억을 소환했다. 비록 승점 3점을 놓쳤지만 남미 강호를 상대로 승점을 따내며 아시아 축구의 매운맛을 보여줬다. 사우디의 선전으로 한국, 호주, 일본, 카타르 등 이번 대회 아시아 팀들의 무패 행진도 이어지게 됐다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동