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[2026WC] 더 브라위너의 벨기에, 살라의 이집트와 1-1 무승부

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  • 루카쿠가 16일 벨기에의 이집트전 1-1 무승부를 이끌었다.
  • 벨기에는 더 브라위너가 주도했지만 이집트에 먼저 실점했다.
  • 후반 투입된 루카쿠가 동점골을 유도해 승부를 갈랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

벨기에 루카쿠, 0-1로 뒤진 후반 투입 동점골 이끌어내

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '괴물 공격수' 로멜루 루카쿠가 패배 위기에 몰렸던 벨기에를 극적으로 구해냈다.

벨기에는 16일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 G조 1차전에서 이집트와 1-1로 비겼다. 프리미어리그를 호령했던 케빈 더 브라위너와 모하메드 살라의 맞대결로 관심을 모은 경기에서 두 팀은 치열한 공방전 끝에 승점 1점씩을 나눠 가졌다.

경기 초반은 벨기에가 주도했다. 전반 7분 더 브라위너의 중거리 슈팅으로 포문을 열며 이집트를 압박했다. 하지만 선제골은 이집트의 몫이었다. 전반 19분 살라의 패스를 받은 에맘 아슈르가 페널티 아크 부근에서 강력한 오른발 슈팅으로 벨기에의 골망을 흔들었다. 세계 최고의 골키퍼 티보 쿠르투아가 몸을 날렸지만 역부족이었다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=케빈 더 브라위너(오른쪽)와 로멜루 루카쿠가 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 G조 1차전에서 동점골을 자축하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

일격을 당한 벨기에는 반격에 나섰으나 골 결정력 부족에 시달렸다. 전반 31분 카스타뉴의 크로스에 이은 티엘레만스의 헤더 슈팅은 골대를 벗어났다. 오히려 이집트의 날카로운 역습에 추가 실점 위기를 맞기도 했다. 전반 33분 지코의 강력한 슈팅과 전반 추가시간 마르무시의 단독 찬스를 쿠르투아 골키퍼가 간신히 막아내며 가슴을 쓸어내렸다.

후반 들어 벨기에의 공세는 더욱 거세졌지만 골 운이 따르지 않았다. 후반 8분 더 브라위너가 시도한 날카로운 프리킥 슈팅이 골대를 맞고 튕겨 나왔다. 후반 10분에는 이집트 살라의 결정적인 헤더 슈팅을 쿠르투아가 다시 한번 슈퍼세이브로 저지했다. 좀처럼 이집트의 골문이 열리지 않자 벨기에는 후반 21분 샤를 데 케텔라에르를 빼고 루카쿠를 투입하는 승부수를 던졌다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모하메드 살라가 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 G조 1차전에서 드리블하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

루디 가르시아 벨기에 감독의 용병술은 적중했다. 루카쿠는 그라운드를 밟은 지 불과 20여 초 만에 동점골을 이끌어냈다. 오른쪽 측면에서 넘어온 땅볼 크로스를 향해 루카쿠가 강력한 피지컬을 앞세워 쇄도했다. 이 과정에서 루카쿠를 막던 이집트 수비수 모하메드 하니의 몸에 맞고 공이 골문 안으로 빨려 들어갔다. 공식 기록은 하니의 자책골이었지만 루카쿠의 투지가 만든 골이었다.

동점을 만든 벨기에는 경기 막판까지 역전골을 노리며 몰아쳤다. 하지만 후반 추가시간 메헬러의 오른발 슈팅과 루카쿠의 헤더 슈팅이 잇따라 골대 위로 벗어나며 아쉬움을 삼켰다. 이집트 역시 막판 반격에 나섰으나 추가 득점 없이 경기는 1-1 무승부로 막을 내렸다. 첫 경기에서 승부를 가리지 못한 두 팀은 각각 이란, 뉴질랜드를 상대로 조별리그 잔여 경기를 치른다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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