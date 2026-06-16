전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] 스페인, '첫 출전' 카보베르데와 0-0...무적함대 망신살

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 스페인은 16일 월드컵 H조 1차전에서 카보베르데와 0-0으로 비겼다.
  • 스페인은 점유율과 슈팅에서 완승하고도 카보베르데 밀집수비와 보지냐 선방에 막혔다.
  • 카보베르데는 첫 본선 경기에서 값진 승점 1점을 챙기며 역사적 이변을 연출했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

27개의 소나기 슈팅 날렸지만 골결정력 부진
야말 후반 투입...40세 베테랑 골키퍼 못 뚫어

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적함대' 스페인이 사상 첫 월드컵 무대를 밟은 아프리카의 복병 카보베르데와 무승부에 그치는 이변의 희생양이 됐다.

FIFA 랭킹 2위 스페인은 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 FIFA 랭킹 67위 카보베르데와 득점 없이 0-0으로 비겼다. 이번 대회 가장 강력한 우승 후보로 꼽히는 스페인은 첫 경기부터 치욕스러운 성적표를 받아 들었다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인 라민 야말이 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 카보베르데와 득점 없이 0-0으로 비기자 실망하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

이날 스페인은 로드리, 페드리 등 주축 선수들을 대거 선발로 내세웠다. 경기 주도권은 예상대로 스페인이 잡았다. 스페인은 점유율에서 62%-28%(경합 10%)로 크게 앞섰고 슈팅(27-6)과 유효 슈팅(7-1)에서도 카보베르데를 압도했다. 하지만 카보베르데의 밀집 수비는 단단했다. 필드플레이어 10명이 모두 수비에 가담하며 스페인의 공격 템포를 완벽히 차단했다.

카보베르데의 최후방에는 만 가 있었다. 보지냐는 전반 내내 이어진 스페인의 파상공세를 몸을 던져 막아냈다. 전반 39분 쿠쿠렐라의 패스를 받은 토레스의 슈팅이 크로스바를 강타했고, 이어진 오야르사발의 헤더 슈팅마저 보지냐의 손끝에 걸렸다. 전반 추가시간 라포르트의 날카로운 헤더 역시 보지냐를 넘지 못했다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=카보베르데 선수들이 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인과 비긴 후 승리한 듯 기뻐하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

득점 없이 전반을 마친 스페인은 후반 들어 조급해졌다. 루이스 데 라 푸엔테 감독은 후반 26분 부상에서 돌아온 '신성' 라민 야말과 미켈 메리노를 투입하며 승부수를 띄웠다. 야말의 투입으로 스페인의 공격에 생기가 돌기 시작했다. 야말은 측면을 허물며 기회를 창출했으나 메리노의 슈팅은 다시 한번 보지냐의 정면으로 향했다.

스페인은 경기 막판 다니 올모와 니코 윌리엄스까지 총동원하며 대공세를 펼쳤다. 후반 44분 오야르사발이 결정적인 논스톱 슈팅을 날렸지만, 카보베르데 수비수 로페스가 온몸을 던져 막아냈다. 카보베르데는 경기 종료 직전 세트피스 상황에서 보르헤스의 바운드 헤더로 스페인의 간담을 서늘하게 만들기도 했다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=카보베르데 축구팬들이 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인과 득점 없이 0-0으로 비기자 기뻐하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

이날 스페인은 27개의 슈팅(유효 슈팅 7개)을 퍼붓고도 단 한 골도 기록하지 못하는 극심한 골 결정력 부족을 드러냈다. 반면 인구 52만 명의 섬나라 카보베르데는 육탄 방어와 보지냐 골키퍼의 선방쇼를 앞세워 역사적인 월드컵 첫 본선 무대에서 값진 승점 1점을 따냈다.

첫 경기에서 체면을 구긴 스페인은 오는 21일 사우디아라비아를 상대로 명예 회복에 나선다. 같은 날 카보베르데는 우루과이를 상대로 연속 이변에 도전한다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동