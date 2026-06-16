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LG전자, 거치대 40% 줄인 무선청소기 출시…공간 효율 높였다

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  • LG전자는 16일 거치대 부피 줄인 무선청소기 컴팩트타워 A7·A5를 출시했다고 했다.
  • 신제품은 타워 부피를 40% 줄이고 강한 흡입력과 자동 먼지 비움·물걸레 겸용 기능을 갖췄다고 했다.
  • LG전자는 이번 출시로 무선청소기 라인업을 5종으로 확대하고 17일 온라인과 매장에서 순차 판매한다고 했다.

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자동 먼지 비움 탑재한 '컴팩트타워' 공개…최대 220W 흡입력 유지
A7·A5 라인업 확대…아시아 중심 성장하는 무선청소기 시장 공략 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 거치대 크기를 줄여 공간 활용도를 높인 무선청소기 신제품 '컴팩트타워' 2종(A7·A5)을 출시하며 국내 무선청소기 시장 공략을 강화한다.

LG전자는 16일 청소기 본체 충전과 자동 먼지 비움 기능을 수행하는 타워(거치대) 부피를 기존 올인원타워 제품 대비 약 40% 줄인 컴팩트타워 시리즈를 선보인다고 밝혔다. 공간을 적게 차지해 집안을 보다 넓고 깔끔하게 사용할 수 있는 것이 특징이다.

대표 모델인 'A7 코어+ 컴팩트타워'는 최대 220W의 흡입력을 제공한다. 자동 먼지 비움 기능을 지원하는 타워는 크기를 줄이면서도 2.1L 용량의 먼지통을 탑재했다.

'A7 코어+ 컴팩트타워' [사진=LG전자]

물걸레 겸용 모델은 먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 할 수 있다. 450mL 대용량 물통을 적용해 한 번 물을 채우면 30분 이상 물걸레 청소가 가능하며, 청소 중 물이 자동 공급된다.

신제품을 포함한 LG전자 무선청소기는 본체 5단계, 타워 3단계의 미세먼지 차단 시스템을 적용했다. 필터와 먼지통은 분리 세척이 가능해 위생 관리도 편리하다.

LG전자는 이번 출시로 무선청소기 라인업을 프리미엄 모델 'A9 AI', 'A7 코어+', 'A5' 등 총 5종으로 확대했다. 신제품은 17일부터 온라인 브랜드샵과 LG베스트샵 등에서 순차 판매된다. 출하가는 A7 코어+ 컴팩트타워 99만원, A5 컴팩트타워 79만원이다.

글로벌 시장조사업체 포춘비즈니스인사이트에 따르면 세계 무선청소기 시장은 2026년 44억7000만 달러에서 2034년 75억3000만 달러 규모로 성장할 전망이다. 특히 아시아·태평양 지역이 전체 시장의 40% 이상을 차지하며 성장을 주도하고 있다.

syu@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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