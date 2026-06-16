큐렉소 '큐비스-스파인', 중앙대병원·양산부산대병원 임상 확대

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신촌세브란스 이어 중앙대병원·양산부산대병원서 혁신의료기술 수술

척추 임플란트 삽입 경로 정밀 안내…수술 정확도 향상

다기관 임상 통해 실제 의료현장 데이터 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 전문기업 큐렉소는 척추수술로봇 시스템 '큐비스-스파인(CUVIS-spine)'의 혁신의료기술 다기관 근거창출 임상연구가 중앙대학교병원과 양산부산대학교병원에서 본격 시작됐다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 수술은 보건복지부 혁신의료기술로 지정된 큐비스-스파인의 다기관 임상연구 과정에서 진행된 것으로, 실제 임상 현장에서의 활용 사례와 임상 근거를 확대하는 계기가 될 전망이다. 앞서 세브란스병원에서 임상이 진행된 데 이어 참여 의료기관이 확대되면서 건강보험 등재를 위한 근거 확보에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.

큐비스-스파인은 수술 전 영상 기반 계획 수립과 실시간 위치 추적 기술을 통해 척추 임플란트 삽입 경로를 정밀하게 안내하는 척추수술로봇이다. 의료진의 경험에 의존하던 기존 수술 방식에 로봇 기술을 접목해 정확도를 높이고 수술 오차를 줄일 수 있도록 설계됐다.

CS200. [사진=큐렉소]

큐렉소는 척추 임플란트 전문기업 시지바이오와 협력해 국내외 척추수술 시장 공략에 나서고 있으며, 로봇 내비게이션 기반 척추수술 플랫폼 구축을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

현재 큐렉소는 신촌세브란스병원, 중앙대병원, 양산부산대병원 등 혁신의료기술 참여 기관을 중심으로 임상 적용 사례를 확대하고 있으며, 강남성심병원과 용인세브란스병원 등 주요 의료기관으로도 공급을 확대하고 있다.

큐렉소 관계자는 "중앙대병원과 양산부산대병원에서 혁신의료기술 수술이 시행되며 큐비스-스파인의 임상 적용 사례가 확대되고 있다"며 "다양한 의료기관에서 축적되는 임상 경험을 바탕으로 건강보험 등재 등 제도적 기반 마련에 힘쓰고 국내 척추수술 분야 발전에 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com