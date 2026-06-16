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큐렉소 '큐비스-스파인', 중앙대병원·양산부산대병원 임상 확대

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  • 의료로봇기업 큐렉소는 16일 큐비스-스파인 다기관 임상연구를 중앙대병원·양산부산대병원에서 시작했다고 밝혔다
  • 큐비스-스파인은 영상기반 계획·실시간 추적으로 척추 임플란트 삽입을 정밀 안내하는 척추수술로봇이다
  • 큐렉소는 시지바이오와 협력해 임상사례를 확대하며 건강보험 등재와 척추수술 시장 공략에 속도를 내고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신촌세브란스 이어 중앙대병원·양산부산대병원서 혁신의료기술 수술
척추 임플란트 삽입 경로 정밀 안내…수술 정확도 향상
다기관 임상 통해 실제 의료현장 데이터 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 전문기업 큐렉소는 척추수술로봇 시스템 '큐비스-스파인(CUVIS-spine)'의 혁신의료기술 다기관 근거창출 임상연구가 중앙대학교병원과 양산부산대학교병원에서 본격 시작됐다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 수술은 보건복지부 혁신의료기술로 지정된 큐비스-스파인의 다기관 임상연구 과정에서 진행된 것으로, 실제 임상 현장에서의 활용 사례와 임상 근거를 확대하는 계기가 될 전망이다. 앞서 세브란스병원에서 임상이 진행된 데 이어 참여 의료기관이 확대되면서 건강보험 등재를 위한 근거 확보에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.

큐비스-스파인은 수술 전 영상 기반 계획 수립과 실시간 위치 추적 기술을 통해 척추 임플란트 삽입 경로를 정밀하게 안내하는 척추수술로봇이다. 의료진의 경험에 의존하던 기존 수술 방식에 로봇 기술을 접목해 정확도를 높이고 수술 오차를 줄일 수 있도록 설계됐다.

CS200. [사진=큐렉소]

큐렉소는 척추 임플란트 전문기업 시지바이오와 협력해 국내외 척추수술 시장 공략에 나서고 있으며, 로봇 내비게이션 기반 척추수술 플랫폼 구축을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

현재 큐렉소는 신촌세브란스병원, 중앙대병원, 양산부산대병원 등 혁신의료기술 참여 기관을 중심으로 임상 적용 사례를 확대하고 있으며, 강남성심병원과 용인세브란스병원 등 주요 의료기관으로도 공급을 확대하고 있다.

큐렉소 관계자는 "중앙대병원과 양산부산대병원에서 혁신의료기술 수술이 시행되며 큐비스-스파인의 임상 적용 사례가 확대되고 있다"며 "다양한 의료기관에서 축적되는 임상 경험을 바탕으로 건강보험 등재 등 제도적 기반 마련에 힘쓰고 국내 척추수술 분야 발전에 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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