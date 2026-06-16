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관악구, 민선 9기 정책기획단 가동…"공약 실천·미래 발전 로드맵 마련"

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  • 서울 관악구가 16일 민선9기 공약 이행과 미래전략 마련을 위한 정책기획단을 출범했다
  • 정책기획단은 민간위원 17명·공무원 11명 등 28명으로 구성돼 7월10일까지 3개 분과로 공약 53개 과제를 검토한다
  • 청년·지역사회 인사를 대폭 참여시켜 고립청년 지원·관악S밸리3.0·AI 행정혁신 등 핵심과제를 구정 4개년 계획에 반영할 예정이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고립·은둔 청년 지원, AI 기반 행정 혁신 등 핵심 과제 발굴

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 민선 9기 공약의 실행력을 높이고 미래 발전 전략을 마련할 '정책기획단'을 본격 가동했다고 16일 밝혔다. 박준희 구청장은 당선 직후 곧바로 공약 실천과 구정 운영의 밑그림을 구체화하는 데 돌입하며, 구민과의 약속을 지체 없이 실현하겠다는 의지를 표명했다.

민선 8기 동안 전국 최초 청년친화도시 선정, 관악S밸리 조성, 별빛내린천 명소화 등 굵직한 성과를 거둔 구는 민선 9기에서도 미래 발전 전략을 더욱 체계적으로 이어가기 위해 정책기획단을 출범시켰다. 지난 15일 위촉식을 열고 민간위원 17명에게 위촉장을 수여하며 본격적인 행보에 나섰다.

박준희 관악구청장이 민선 9기 정책기획단 발대식에서 인사말을 전하고 있다. [사진=관악구]

박 구청장은 "민선 9기 구정 목표인 '모두가 행복한 더불어 으뜸 관악구' 실현을 위해서는 각 분야에서 경험과 전문성을 쌓아온 위원들의 역할이 중요하다"며 "정책기획단이 전국 제일의 공약 실행계획을 마련해 구민과의 약속이 차질 없이 실현될 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했다.

정책기획단은 민간위원 17명과 국장급 공무원 11명 등 총 28명으로 구성됐다. 한국정치학회장을 역임하는 등 국내외 정책 개발·연구 분야에서 활발히 활동해 온 김범수 서울대학교 통일평화연구원장과 이영기 부구청장을 공동단장으로, 김재식 전 행정혁신국장을 실무 총괄로 하는 체제로 운영한다.

기획단은 출범식을 시작으로 오는 7월 10일까지 ▲경제혁신협치 ▲청년문화복지 ▲힐링청정안전 등 3개 분과로 운영된다.

각 분과위원장에는 이태훈 서울경제진흥원 수석, 박범수 문화체육관광부 문화예술정책 자문위원, 오도영 서울대학교 환경대학원 교수가 각각 선임됐다. 이들은 경제, 지역문화 육성, 도시환경 정책 분야에서 풍부한 현장 경험을 갖춘 전문가들이다.

무엇보다 전국 최고 수준의 청년 인구 비율을 반영해 청년 위원 비중을 대폭 높였으며, 고경연 난곡골목형상점가 상인회장, 박경진 더불어으뜸관악혁신협치위원회 위원 등 지역사회 인사들이 함께 참여해 정책의 전문성에 주민 참여 중심의 협치 요소를 유기적으로 녹여낸 것이 특징이라고 구는 덧붙였다. 

이들은 ▲고립·은둔 청년 지원 ▲관악S밸리 3.0 ▲인공지능(AI) 기반 행정혁신 등 민선 9기의 핵심 과제를 구체화하고, 전체회의와 분과회의를 병행하며 6대 목표 53개 과제의 공약사업을 집중 검토할 계획이다. 논의 결과는 향후 민선9기 공약 실행계획과 구정운영 4개년 계획에 최종 반영한다.

김범수 공동단장은 "이번 정책기획단은 민선 9기 관악구정의 방향을 함께 살피고 관악구가 가진 가능성을 더욱 크게 열어나가기 위한 자리"라며 "각 분야에서 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 현실적이고 힘 있는 실행계획이 마련될 수 있도록 공동단장으로서 역할을 다하겠다"고 말했다. 

박 구청장은 "관악구 역사상 최초의 3선 구청장이라는 막중한 책임감을 안고 구민의 기대에 부응하기 위해 더욱 노력하겠다"며 "지방자치의 핵심은 결국 주민참여와 상생의 협치에 있는 만큼, 그동안 쌓아온 성과를 바탕으로 구민이 체감할 수 있는 관악의 대도약을 반드시 이루겠다"고 강조했다.

kh99@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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