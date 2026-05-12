관악구, '아동보호전문기관' 개관 본격 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울 관악구가 12일 아동보호전문기관을 개관했다.
- 쉼터·심리치료·의료·법률 지원으로 아동학대 피해아동을 보호한다.
- 6억 원 투입해 14명 인력 배치하고 굿네이버스 위탁 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울 관악구는 구립 아동보호전문기관인 '관악구 아동보호전문기관(난곡로58길 15)'을 개관하고 본격적인 운영에 나섰다고 12일 밝혔다.
이번 기관은 아동학대 예방과 피해 아동 보호를 위한 쉼터와 심리치료, 의료·법률 지원 등을 제공하여 건강하고 안전한 아동 성장을 위한 지역사회 안전망 역할을 수행한다.
구는 국·시비 등 6억여 원의 예산을 투입해 치료실, 상담실, 교육실 등 시설을 마련하고, 상담원과 임상심리사 등 총 14명의 전문 인력을 배치했다. 이들은 아동학대 사례 관리를 통한 상담과 치료, 가족기능 회복 지원, 아동학대 재발 방지 교육 등을 통해 피해 아동을 위한 종합 지원을 제공할 예정이다.
앞서 구는 지난 3월 아동보호전문기관을 개관한 뒤 한 달간 임시 운영을 통해 시설 점검과 아동보호 프로그램 최적화를 마쳤다.
특히, 구립 아동보호전문기관은 사회복지법인 굿네이버스와의 위탁 운영을 통해 피해 아동 심리치료 및 사례관리의 전문성을 강화할 계획이다.
또한 구는 이번 개관을 계기로 경찰서, 교육기관, 의료기관 등과의 협력을 통해 아동학대 예방, 조사 및 사후관리를 유기적으로 연계한 통합 아동 보호 체계를 강화할 예정이다.
관악구 관계자는 "아동의 권리를 최우선으로 보호하고, 학대 예방부터 회복 지원까지 철저한 보호 체계를 운영해 나가겠다"고 밝혔다.
jycafe@newspim.com