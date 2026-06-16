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NH농협지주, 농업·농식품·반도체 분야서 3건 전환여신 발굴

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  • NH농협지주가 16일 전환금융 파일럿을 실행했다
  • 농업·농식품·반도체서 전환여신 3건,122억 원을 발굴했다
  • 전환금융 체계 고도화로 기후금융 선도 전략을 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

탄소 중립 실현과 산업 경쟁력 강화 동시 지원하는 전환금융
전략 수립 후 '파일럿 발굴 프로그램' 동시 가동, 3개 기업·122억원 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협지주는 올해 ESG 핵심과제인 '전환금융 전략 및 운영체계 고도화 프로젝트'의 일환으로 '전환금융 파일럿 프로그램'을 통해 농업·농식품·반도체 첨단산업 분야에서 총 3건의 전환여신을 성공적으로 발굴·실행했다고 16일 밝혔다. 

전환금융은 탄소 집약적 산업과 기업들이 저탄소 경제로 전환하는 과정에서 필요한 자금을 지원하는 것으로, 탄소중립 실현과 산업 경쟁력 강화를 동시에 지원하는 핵심 수단이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협지주는 올해 ESG 핵심과제인 '전환금융 전략 및 운영체계 고도화 프로젝트'의 일환으로 '전환금융 파일럿 프로그램'을 통해 농업·농식품·반도체 첨단산업 분야에서 총 3건의 전환여신을 성공적으로 발굴·실행했다고 16일 밝혔다. [사진= NH농협지주] 2026.06.16 dedanhi@newspim.com

정부는 생산적금융 대전환 회의에서 기후금융을 핵심 수단으로 제시한 바 있다. 또한 'K-GX 추진단' 출범 등을 통해 산업 전반의 녹색 대전환을 지원하기 위한 정책적 기반을 확대하고 있다. 

NH농협금융은 지난 2월 25일 금융당국의 '전환금융 가이드라인'이 발표된 직후에 정책 및 제도화 흐름에 선제적으로 대응했다. 올해 4월 대외 컨설팅 기관과의 협력을 기반으로 '전환금융 전략 및 운영체계 고도화 프로젝트'를 본격 착수했으며, 차별화 전략 수립과 전 주기 운영·관리 체계 구축에 집중해 왔다. 

특히 이론적인 전략 수립 후 실제 현장 적용을 위해 '파일럿 발굴 프로그램'을 동시에 가동하는 투트랙 전략을 펼쳤다. 그 결과 총 30건 이상의 후보군을 발굴·검토해 금융당국 전환금융 가이드라인 시행 약 3개월여 만에 3개 기업체, 총 122억 원의 전환금융 지원을 이끌어 냈다.

이번 파일럿을 통한 전환금융 지원은 주요 계열사인 NH농협은행의 적극적인 참여로 농업, 농식품산업, 첨단산업 분야를 대상으로 우선 추진됐으며, 농협의 특수성과 미래 성장산업을 두루 고려했다.

농업 분야는 농협의 강점을 살려 온실가스 감축과 생산성 향상을 동시에 도모하는 '저탄소 스마트팜 구축'을 지원하며, 농식품산업 분야는 '축산물 가공·유통 과정 전반의 환경개선 친환경 설비 투자'를 지원해 먹거리 산업의 친환경 생태계 조성에 기여할 예정이다. 

첨단산업 분야는 '반도체 관련 제조시설 확충'을 지원함으로써 미래 성장동력 산업에도 전환금융이 유연하게 적용될 수 있음을 증명했다. 

이번 지원 사례는 전환금융의 제도화가 진행되는 과정에서 '전환전략 기반 전환금융'을 포함해 실질적인 운영 가능성을 검증하는 등 실제 금융지원을 통해 시장 내 선도 사례를 창출했다는 점에서 의미가 크다.

NH농협금융은 파일럿 과정에서 금융당국의 전환금융 가이드라인을 기반으로 업권별 모범규준(안) 논의 동향, 국내외 전환금융 사례 등을 종합적으로 분석해, '전환금융 적정성 판단기준', '심사 프로세스' 및 '사후관리 방안'을 마련하고 실제 여신 심사에 적용했다.

또한 이번 파일럿을 통해, 향후 전환금융 전략·업무 체계 고도화를 위한 실무경험과 운영 노하우를 축적했다. NH농협금융은 여신 취급 전 계열사를 대상으로 '그룹 녹색여신 적합성 판단 프로세스 및 시스템'을 선제적으로 구축 완료한 데 이어 녹색과 전환금융을 아우르는 '통합 기후금융 비즈니스 체계'를 완성해 미래 기후금융 시장의 리딩 금융그룹으로 도약한다는 전략이다.

NH농협금융 이찬우 회장은 "전환금융은 단순한 금융 지원을 넘어 탄소중립과 산업 경쟁력 제고를 동시에 달성하는 생산적 금융의 핵심 수단"이라며 "농협금융은 기후금융을 규제 대응이 아닌, 거스를 수 없는 산업의 근본적인 구조적 변화에 따른 금융의 역할 재정립과 이에 꼭 필요한 금융 시스템으로 인식하고 있다"고 강조했다.

이어 "이번 파일럿으로 확보한 실무경험과 운영 노하우를 바탕으로 NH농협금융만의 원칙과 기준을 지속적으로 고도화·내재화하면서, 기후금융 전문 금융기관으로서의 경쟁력과 신뢰성을 확보하고, 기업의 실질적인 저탄소 체질 개선과 전환 활동을 돕는 '새로운 기업금융 모델'을 구축해 나가겠다"고 의지를 밝혔다.

dedanhi@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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