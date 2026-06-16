고양시, 자율주행버스 시범운행 개시…내달 14일까지

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미래형 대중교통 서비스 시동

평일 10~17시 무료 운행

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시가 시민들에게 미래형 교통서비스 체험 기회 제공과 함께 자율주행의 안전성과 운영 적정성 검증에 나섰다. 시는 이달 15일부터 7월 14일까지 한 달간 '자율주행버스 시범 운행'을 실시한다고 16일 밝혔다.

고양시 자율주행버스 I'M 고래.[사진=고양시]

시는 이번 시범 운행을 통해 자율주행 기술에 대한 시민 인식을 높여 수용성을 확대하고 향후 자율주행 대중교통 서비스 확대를 위한 기초 자료를 확보한다는 계획이다.

시범 운행에는 탑승 정원 19명인 자율주행버스 1대가 투입되며 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 운영돼 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

운행 노선은 대화역을 출발해 킨텍스역, 종합운동장을 순환하는 구간으로 주요 정류장은 ▲ 대화역 ▲ 일산백병원 입구 ▲ 현대백화점 ▲ 현대모터스튜디오 고양 ▲ 킨텍스역 ▲ 킨텍스 ▲ 한국건설기술연구원 ▲ 종합운동장 등이다.

시는 시범 운행 기간 수집되는 데이터를 기반으로 서비스 품질과 운영 적정성을 종합적으로 검증할 예정이다.

운행 과정에서 수집되는 주행 데이터와 이용 수요도 분석해 향후 환승 체계 구축, 유상 운송 서비스 도입 여부 등 자율주행 대중교통 정책 수립에 활용할 방침이다.

또한 시범 운행 결과를 바탕으로 오는 7월 중순 이후 운행 노선을 확대할 계획이다.

추가 운영 시에는 주간 노선을 확대하는 한편 심야 노선을 신설해 대화역, 정발산역, 대곡역, 화정역을 연결하는 자율주행 교통서비스를 제공해 시민 이동 편의를 높일 계획이다.

안영선 스마트시티 과장은 "자율주행버스 시범 운행은 시민들이 미래 모빌리티를 직접 체험하고 자율주행 기술의 안전성을 확인할 수 있는 좋은 기회"라며 "운행 결과를 면밀히 분석해 더 편리하고 안전한 자율주행 대중교통 서비스를 구축해 나가겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com