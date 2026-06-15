메르세데스-벤츠, 한국여자오픈 타이틀 스폰서 첫 대회 성료

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 코리아가 14일 한국여자오픈 대회를 성황리에 마쳤다
- 김민솔이 최종 4언더파로 우승하고 4억원·GLE 450 등 최고 대우를 받았다
- 현장에 신차와 체험존을 마련해 관람객 참여를 이끌었으며 향후 지속 지원을 약속했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 타이틀 스폰서로 참여한 '메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회'가 지난 14일 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 막을 내렸다.
11일부터 나흘간 진행된 이번 대회에는 국내외에서 활약하는 한국 선수들이 대거 참가했으며, 약 1만8000명의 갤러리가 방문했다.
김민솔 선수가 최종 스코어 4언더파 280타로 우승했다. 3라운드까지 공동 선두를 달리던 양윤서 선수는 한 타 뒤진 준우승에 머물렀다. 디펜딩 챔피언 이동은을 비롯해 브랜드 앰버서더 박현경, 김민별 프로와 신지애, 박민지 프로, 올 시즌 KLPGA 상금 랭킹 1위 서교림 프로 등이 참가했다.
메르세데스-벤츠 코리아는 대회 총상금을 15억원 규모로 책정했다. 우승자 김민솔 선수에게는 한국여자프로골프 역사상 최고 수준인 4억원 상금과 GLE 450 차량을 전달했다. 여자 골프 5대 메이저 대회 중 하나인 'AIG 위민스 오픈'과 일본 내셔널 타이틀 대회인 '일본여자오픈골프챔피언십' 출전권도 제공했다. 승자 캐디에게는 GLB 1년 리스를 제공했다.
현장에서는 더 뉴 S-클래스를 전시해 사전 예약 나흘만에 1000건을 돌파했다. 주요 차량들도 곳곳에 전시됐으며, 가족 단위 관람객을 위해 캠핑 테이블과 푸드트럭을 운영하는 'G-클래스 존'을 마련했다. 메르세데스-벤츠 컬렉션 샵에서는 대회 관련 굿즈를 판매했다.
메르세데스-벤츠 코리아 마티아스 바이틀 대표이사는 "한국여자오픈 타이틀 스폰서로 첫 해에 국내 최고 권위의 대회를 성공적으로 개최하게 됐다"며 "앞으로도 대한민국을 대표하는 여자 골프 대회로서 더 큰 경쟁력과 국제적 위상을 갖출 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com