거창군, 백두대간생태교육장 게스트하우스 운영 재개

AI 핵심 요약beta
- 경남 거창군이 15일 백두대간생태교육장 게스트하우스 운영을 재개했다
- 게스트하우스는 울창한 숲과 청정 자연 속 체류형 숙박시설이다
- 군은 안전 점검 완료 객실부터 열고 단계적으로 개방 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 백두대간 자락의 자연경관을 가까이에서 경험할 수 있고 인근 산림레포츠파크와 연계해 숙박과 체험을 함께 즐길 수 있는 백두대간생태교육장 내 게스트하우스 운영을 재개하고 단계적 개방에 들어갔다.
군은 최근 시설 점검과 운영 준비를 마치고 백두대간생태교육장 게스트하우스 일부 객실 운영을 다시 시작했다고 15일 밝혔다. 군은 이용 여건을 고려해 객실 개방 범위를 순차적으로 넓혀갈 방침이다.
백두대간생태교육장 게스트하우스는 울창한 숲과 청정 자연환경을 배경으로 한 숙박시설이다. 가족 단위 방문객과 산림휴양을 찾는 이용객이 휴식과 체류를 할 수 있도록 조성돼 체류 중심의 관광 수요를 받쳐줄 시설로 꼽힌다.
이번 재개장은 안전 점검과 시설 정비를 거친 객실을 먼저 여는 방식으로 진행했다. 게스트하우스는 모두 4동으로 구성돼 있으며 이 가운데 이용객이 불편 없이 머물 수 있는 3개 객실을 1차로 개방했다. 군은 나머지 시설 정비와 개선이 마무리되는 대로 운영 객실을 순차적으로 확대할 계획이다.
yun0114@newspim.com