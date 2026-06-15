강릉시, '복합민원 원스톱 서비스' 42종으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 15일 복합민원 원스톱을 확대했다
- 대상 업무를 36종에서 42종으로 늘렸다
- 시민 방문 횟수를 줄이고 절차를 간소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 시민 중심의 민원행정 서비스 개선을 위해 '복합민원 원스톱 서비스'의 대상 업무를 기존 36종에서 42종으로 확대한다고 15일 밝혔다.
복합민원 원스톱 서비스란 여러 부서의 협의가 필요한 법정민원을 민원인이 단일 창구에서 처리할 수 있도록 돕는 제도이다. 민원인은 한 번의 방문으로 접수와 상담을 받을 수 있으며, 부서 간 협의가 필요한 절차는 행정기관 내부에서 진행된다. 이는 민원인의 기관 방문 횟수를 줄이고 행정 절차를 간소화하는 데 기여한다.
추가되는 서비스 항목으로는 ▲식품관련영업허가▲식품관련영업신고▲대규모점포(준대규모점포) 개설(변경)등록 ▲농어촌관광휴양지 개발사업계획(변경)승인▲초지조성허가▲산업단지와 농공단지의 개발실시계획 및 재생시행계획 승인신청 등 총 6종이 포함된다.
서동원 민원과장은 "앞으로도 민원 수요가 많은 복합민원을 지속적으로 발굴해 시민이 체감할 수 있는 효율적인 서비스 개선을 추진하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com