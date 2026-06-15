SK하이닉스, HBM 투자 확대 승부수…나스닥서 19조 실탄 확보하나

최대 140억달러 조달 전망…첨단 패키징 투자

엔비디아 공급 대응·HBM4 주도권 강화 포석

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 추진하면서 고대역폭메모리(HBM) 증설과 첨단 패키징 투자에 속도를 낼 전망이다. 인공지능(AI) 반도체 수요가 급증하는 가운데 대규모 자금 조달을 통해 차세대 HBM 생산능력을 확대하고, 엔비디아 등 주요 고객사 대응력을 높이려는 행보로 풀이된다.

15일 업계에서는 SK하이닉스의 나스닥 상장 추진이 HBM 투자 재원 확보와 글로벌 AI 투자자 기반 확대를 동시에 겨냥한 전략이라는 분석이 나온다. 앞서 로이터통신은 지난 12일(헌지시간) 복수의 소식통을 인용해 SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장지로 나스닥을 낙점했으며, 미국 증권거래위원회(SEC) 승인 절차를 거쳐 이르면 8월 상장이 가능할 것이라고 보도했다.

ADR은 외국 기업 주식을 기초자산으로 미국 증시에서 거래되는 증서다. 국내 증시에 상장된 기업이 미국 투자자에게 직접 투자 기회를 제공할 수 있는 수단으로 활용된다. 업계에서는 SK하이닉스가 이번 상장을 통해 최대 140억달러, 약 19조원 규모의 자금을 조달할 수 있을 것으로 보고 있다.

경기 이천 SK하이닉스 본사. [사진=뉴스핌DB]

◆ HBM 수요 급증…증설 재원 확보 주목

이번 상장이 현실화할 경우 가장 주목되는 부분은 HBM 투자 여력 확대다. 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 중심으로 AI 서버 수요가 급증하면서 HBM은 메모리 업체들의 핵심 성장축으로 자리 잡았다.

SK하이닉스는 HBM 시장에서 가장 앞선 사업자로 평가받고 있다. HBM3E를 중심으로 엔비디아 공급망에서 핵심 위치를 확보했고, 차세대 HBM4 양산 경쟁에서도 주도권을 유지하는 데 집중하고 있다. 다만 HBM은 일반 D램보다 공정 난도가 높고 첨단 패키징 역량이 중요해 생산능력 확대에 대규모 투자가 필요하다.

특히 AI 서버 시장이 빠르게 커지면서 고객사들은 안정적인 장기 공급 능력을 더 중요하게 보고 있다. 단순히 제품 성능뿐 아니라 필요한 시점에 충분한 물량을 공급할 수 있는지가 경쟁력으로 부상한 것이다. SK하이닉스가 미국 자본시장을 통해 대규모 투자 재원을 확보하려는 것도 이 같은 수요 변화와 맞닿아 있다.

업계에서는 조달 자금이 국내 HBM 생산라인 확대와 함께 미국 인디애나주 첨단 패키징 공장 투자 등에 활용될 가능성을 주목하고 있다. SK하이닉스는 미국에 AI 메모리용 첨단 패키징 생산거점을 구축하며 엔비디아 등 현지 고객사와의 공급망 연계를 강화하고 있다.

◆ 무리한 증설보다 HBM 투자 집중

메모리 업계 전반이 과거와 같은 공격적 증설보다 수익성 중심의 투자 전략을 이어가는 점도 SK하이닉스가 대규모 재원 확보에 나선 배경으로 꼽힌다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 D램 업체들은 AI 수요 확대에도 공급 과잉 가능성을 경계하며 선별적 투자 기조를 유지하고 있다.

다만 HBM은 일반 D램과 달리 고객사와의 장기 공급 계획, 첨단 패키징 역량, 생산 수율 확보가 동시에 요구되는 분야다. AI 서버 수요가 빠르게 늘어나는 상황에서 필요한 시점에 안정적으로 물량을 공급하려면 HBM 전용 생산능력과 후공정 인프라를 선제적으로 확보해야 한다.

SK하이닉스의 HBM4 실물. [사진=뉴스핌DB]

클린룸 공간과 장비 확보도 중요한 변수다. 2024~2025년 메모리 업계의 설비투자가 제한적으로 이뤄지면서 단기간에 생산능력을 크게 늘리기는 쉽지 않은 구조다. HBM 생산 확대는 기존 D램 생산능력 일부를 전환해야 하는 만큼 전체 메모리 공급 전략과도 맞물려 있다.

메리츠증권은 보고서에서 2027년에도 D램 업계의 추가 생산능력 확대가 AI 영역에서 발생하는 실수요를 따라가기 어려울 것으로 전망했다. 특히 차기 연도 수요 조사 과정에서 구조적 공급 부족이 재확인될 가능성이 크다고 봤다.

이 때문에 업계에서는 SK하이닉스의 나스닥 상장 추진을 단순한 외형 확대가 아니라 HBM 중심의 선별 투자 여력을 키우는 행보로 보고 있다. 메모리 업황의 변동성을 관리하면서도 AI 고객사의 수요 확대에는 빠르게 대응하기 위한 전략이라는 해석이다.

◆ 나스닥서 AI 메모리 기업 존재감 강화

SK하이닉스가 뉴욕증권거래소 대신 나스닥을 선택한 것도 상징성이 크다. 나스닥에는 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론 등 글로벌 AI 반도체 기업들이 다수 포진해 있다. SK하이닉스가 나스닥에 입성할 경우 글로벌 투자자들에게 단순 메모리 업체가 아니라 AI 인프라 핵심 기업으로 인식될 가능성이 커진다.

이는 미국 기관투자자와 반도체 상장지수펀드(ETF) 자금 유입으로도 이어질 수 있다. 현재 SK하이닉스는 HBM 시장에서 선두권 지위를 확보했지만, 미국 증시에서 거래되는 마이크론과 비교해 글로벌 투자자 접근성이 낮다는 평가를 받아왔다. ADR 상장은 이 같은 간극을 줄이는 계기가 될 수 있다.

김선우 메리츠증권 연구원은 "ADR 발행에 따라 마이크론을 보유한 펀드들의 즉각적인 편입이 발생하며 주가는 가파른 재평가가 발생하리라 예상된다"고 분석했다.

kji01@newspim.com