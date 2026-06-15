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애슐리퀸즈, 올해만 10개 매장 열었다…출점 속도전

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  • 이랜드이츠가 15일 애슐리퀸즈 10번째 신규 매장 오픈으로 뷔페 출점을 확대했다
  • 애슐리퀸즈는 고물가 속 가성비 부각과 대형 상권 공략으로 매출 8000억원·150개점 목표 달성이 기대된다
  • 이랜드이츠는 비주력 브랜드 매각과 뷔페 중심 재편을 통해 IPO 재추진 가능성을 키우고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뷔페 시장 부활 이끌며 성장세 지속
이랜드이츠 전체 매출 70% 책임
리미니·아시아문 등 비주력 사업 축소
쇼핑몰 중심 출점 전략으로 집객력 확보

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이랜드이츠가 운영하는 패밀리 레스토랑 브랜드 애슐리퀸즈가 공격적인 출점에 나서며 뷔페 외식 시장 성장세를 이끌고 있다. 

15일 업계에 따르면 애슐리퀸즈는 오는 26일 롯데백화점 포항점 오픈을 앞두고 있다. 해당 매장이 문을 열면 올해 들어서만 신규 출점 매장이 10곳으로 늘어난다.

이랜드이츠가 오는 26일 롯데백화점 포항점 오픈을 기준으로 신규 출점 두자릿수를 기록하게 된다. [사진=애슐리 인스타그램 캡쳐]

앞서 이랜드이츠는 올해 애슐리퀸즈 매출 8000억원 달성과 전국 150개 매장 돌파를 목표로 제시한 바 있다. 지난해 말 기준 애슐리퀸즈 매장 수는 115개였다. 올해 상반기에만 10개 매장을 추가한 점을 고려하면 연내 목표 달성 가능성도 적지 않다는 평가가 나온다.

애슐리퀸즈는 현재 이랜드이츠 전체 매출의 약 70%를 차지하는 핵심 브랜드다. 성장 배경으로는 고물가 시대 소비 트렌드 변화가 꼽힌다.

과거에는 평일 런치 가격인 1만9900원이 부담스러운 수준으로 여겨졌지만 최근 외식 물가가 전반적으로 상승하면서 상황이 달라졌다. 냉면 한 그릇 가격이 1만5000원을 넘는 사례가 늘어나고, 주요 외식 메뉴 가격도 꾸준히 오르면서 다양한 메뉴를 무제한으로 즐길 수 있는 뷔페의 가격 경쟁력이 부각되고 있다는 분석이다.

소비자 입장에서는 한 끼 식사 가격으로 여러 종류의 음식을 충분히 즐길 수 있다는 점에서 만족도가 높아졌고, 이러한 인식 변화가 애슐리퀸즈 방문객 증가로 이어졌다는 것이다.

출점 전략도 성장에 힘을 보탰다. 이랜드이츠는 스타필드와 프리미엄 아울렛, 대형 쇼핑몰 등 유동 인구가 많은 상권을 중심으로 매장을 확대해왔다. 식사 수요뿐 아니라 쇼핑·여가 수요까지 동시에 흡수할 수 있는 입지를 선점하면서 안정적인 집객 효과를 확보했다는 평가다.

애슐리퀸즈 매장.[사진= 이랜드이츠]

최근 이랜드그룹이 애슐리퀸즈 중심으로 외식 사업을 재편하고 있는 점도 주목된다. 이랜드이츠는 이탈리안 다이닝 브랜드 리미니와 아시안 다이닝 브랜드 아시아문의 가맹사업 등록을 취소하고 신규 가맹점 모집을 중단했다. 지난해 8월에는 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정해 다이닝·카페 부문 비주력 브랜드 9개의 매각도 추진했다.

반면 애슐리퀸즈를 비롯해 자연별곡, 피자몰, 로운 등 뷔페 중심 브랜드는 매각 대상에서 제외됐다. 특히 애슐리퀸즈는 신규 출점을 지속하며 사실상 외식 사업의 성장축 역할을 맡고 있다.

업계에서는 이러한 사업 재편이 IPO 재추진을 염두에 둔 행보라는 분석도 내놓는다. 이랜드이츠는 2019년 설립 당시 프리IPO 투자 유치에 성공하며 2023년 말 상장을 목표로 했지만 코로나19 여파로 계획이 사실상 중단됐다.

이후 실적 회복세가 뚜렷해지면서 상장 재도전 가능성이 다시 거론되고 있다. 특히 지난해 초 모회사 이랜드파크가 이랜드이츠 주식을 기초자산으로 한 125억원 규모 교환사채를 발행한 것은 사실상 프리IPO 성격의 자금 조달로 해석된다.

이랜드이츠 측은 IPO 추진 여부에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다. 이랜드이츠 관계자는 "현재 IPO와 관련해 구체적으로 확정된 내용은 없다"며 "시장 상황과 사업 성장성을 종합적으로 고려해 판단할 예정"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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