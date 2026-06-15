안성시, '2026년 어린이 청렴 포스터' 공모…내달 10일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 10일 어린이 청렴 포스터 공모전 개최를 밝혔다
- 공모전은 15일부터 7월 10일까지 초등학생을 대상으로 진행한다
- 청렴 주제 손그림을 접수해 8월까지 5명을 선정·시상한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 미래의 주역인 어린이들이 청렴의 개념을 배우고 일상 속에서 정직과 양심을 실천할 수 있도록 '2026년 안성시 어린이 청렴 포스터 공모전'을 개최한다고 10일 밝혔다.
공모전은 15일부터 7월 10일까지 4주간이며 지역 내 초등학교 재학생이라면 누구나 참여할 수 있다.
참가자들은 8절 도화지에 반부패·청렴을 주제로 한 손그림 포스터를 그려 제출하면 된다.
공모 주제는 시 마스코트 '바우덕이'와 함께 청렴을 실천하는 모습이나 청렴 6덕목(공정·약속·정직·책임·절제·배려)을 담은 '내가 그리는 청렴안성' 과 학교나 가정 등 일상 속에서 유혹을 이겨낸 양심 행동을 담아내는 '부패없는 청렴안성' 등 두 가지다.
작품은 우편 또는 방문 접수 모두 가능하며 자세한 내용과 신청 서식은 안성시청 누리집(홈페이지) 고시/공고란에서 확인할 수 있다.
시는 전문가 심사를 거쳐오는 8월까지 최우수 1명, 우수 2명, 장려 2명 등 총 5명의 어린이를 선정해 시상할 예정이다.
시 관계자는 "이번 공모전은 어린이들이 청렴이라는 가치를 어렵게 느끼지 않고 일상 속 정직과 양심에 대해 생각해보는 계기를 만들기 위해 마련했다"며 "반짝이는 상상력으로 청렴한 안성을 함께 만들어갈 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 당부했다.
lsg0025@newspim.com