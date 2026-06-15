삼척시, 산사태 현장예방단 운영...사방댐 5개소 설치

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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 여름철 집중호우와 태풍에 대비해 산사태 예방 및 대응체계를 강화하는 한편 사방사업을 추진하며 시민의 생명과 재산 보호에 힘쓰기로 했다고 15일 밝혔다.

이를 위해 시는 오는 10월 15일까지 '산사태 대책 상황실'을 운영한다. 상황실은 삼척시의 산사태 현황을 24시간 모니터링하며 예측 정보를 바탕으로 재난 대비 태세를 강화하고 대응할 예정이다.

산사태 위험도 알림판.[뉴스핌 DB] 2021.06.17 onemoregive@newspim.com

또 4명의 산사태 현장예방단을 선발해 3월부터 산사태 취약지역과 사방시설에 대한 점검 및 예찰 활동을 진행하면서 주민 행동요령 안내와 같은 현장 중심의 예방 활동도 실시하고 있다.

상반기 동안에는 263개소의 산사태 취약지역 및 35개소의 대피소에 대한 사전 점검이 완료됐다. 하반기에는 취약지역 지정·해제위원회를 개최해 실태조사를 토대로 취약지역 지정 안건을 심의·의결할 계획이다.

사방댐 설치사업도 순조롭게 진행되고 있다. 시는 올해 총 11억 원의 사업비를 투입해 도계읍 3개소, 노곡면 1개소, 근덕면 1개소 등 총 5개소에 새로운 사방댐을 설치하며 6월 말 준공을 목표로 공정을 마무리하고 있다.

박태민 산림과장은 "기후변화에 따른 국지성 집중호우와 태풍의 빈번한 발생으로 인해 산사태 예방 및 대응 역량을 강화하는 데 행정력을 집중하고 있다"며 "우기 전에 사방댐 설치를 안전하게 마무리하고 산사태 대책 상황실을 철저히 운영해 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

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