하이얼, 냉장고 3종 할인 프로모션 진행

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 하이얼이 유튜브 채널 롤링썬더의 콘텐츠 '신여성'과 협업해 냉장고 3종 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

프로모션은 6월 16일부터 30일까지 2주간 진행된다. 참여는 '신여성' 신기루 게스트 출연 편을 통해 공개되는 프로모션 링크를 통해 가능하다.

프로모션 대상 제품은 슈퍼슬림 컨버터블 냉장고 121L, 슈퍼슬림 컨버터블 냉장고 글라스 도어 타입 80L, 레트로 냉장고 82L 등 3종이다. 해당 제품은 정상가 대비 33% 할인된 가격에 판매된다.

프로모션 기간에는 추가 이벤트도 운영된다. 유튜브 영상 또는 프로모션 링크를 공유한 고객을 대상으로 공유 인증 이벤트가 진행되며, 프로모션 링크를 통해 제품을 구매한 고객을 대상으로 구매 인증 이벤트도 실시한다.

구매 인증 이벤트는 제품 구매 후 유튜브 영상 댓글을 통해 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 네이버 포인트 10만원권을 제공한다. 이벤트 참여 방법과 세부 내용은 프로모션 페이지에서 확인할 수 있다.

하이얼 관계자는 "이번 프로모션을 통해 냉장고 3종을 할인된 가격으로 선보이게 됐다"며 "실용적인 냉장고를 찾는 소비자들에게 구매 기회가 되길 바란다"고 말했다.

[이미지=하이얼]

whitss@newspim.com