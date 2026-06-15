한국피아이엠, 최대주주 10억원 자사주 취득

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국피아이엠이 최대주주 송준호 대표이사의 10억원 규모 자사주 장내 매수를 완료했다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 지분 취득으로 송 대표의 지분율은 46.19%에서 46.40%로 상향됐다. 회사는 이번 자사주 취득이 책임경영 의지와 주주가치 제고를 나타내는 것이라고 설명했다.

회사 관계자는 "휴머노이드 분야 8mm 초소형 감속기 프로토타입 개발 후 글로벌 탑티어 기업과 공급 협의를 진행 중"이라며 "최근 미국 기업을 통해 구글 AI 데이터센터에 제품을 공급하는 등 신사업 성과가 본격화되고 있다"고 말했다.

한국피아이엠 로고. [사진=한국피아이엠]

한국피아이엠은 초소형 감속기 프로토타입을 기반으로 성능 평가를 진행 중이며, 글로벌 기업에 샘플을 공급하는 등 상용화 절차도 병행하고 있다. 연내 테스트를 마치고 내년부터 초도 물량 공급을 목표로 하고 있다. 휴머노이드 로봇은 정밀한 움직임 구현을 위해 한 대당 최대 30개의 감속기가 필요해 양산 시 대규모 매출이 예상된다.

한편 미국 전력 솔루션 기업으로부터 냉각 솔루션 소재 초도 물량 수주에도 성공했다. 공급 중인 제품은 서버 랙의 인쇄회로기판(PCB)을 고정해 냉각 효율을 향상시키는 것이 특징이며, 미국 기업을 거쳐 구글의 AI 데이터센터에 적용된다.

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