헬로모바일, 현대홈쇼핑 제휴 데이터무제한 요금제 출시

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월 2만원 상당 쇼핑혜택 24개월 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG헬로비전의 알뜰폰 브랜드 헬로모바일이 현대홈쇼핑과 제휴해 데이터 무제한 요금제를 출시했다.

'현대홈쇼핑 유심 요금제'는 기존 데이터 무제한 요금제에 현대H몰 쇼핑혜택을 더한 상품이다. 가입자는 24개월간 매월 H몰 적립금 5000원, 전 상품 할인쿠폰 5000원(5만원 이상 구매 시), TV방송상품 할인쿠폰 1만원(3만원 이상 구매 시)을 받을 수 있다.

LG헬로비전의 알뜰폰 브랜드 헬로모바일이 현대홈쇼핑과 제휴해 데이터 무제한 요금제를 출시했다. [사진= LG헬로비전]

요금제는 월 9700원부터 월 4만400원까지 5가지로 구성됐다. 1GB부터 100GB까지 선택 가능하며 음성통화는 무제한이다.

헬로모바일 제휴카드 이용 시 월 최대 2만원의 추가 할인을 받을 수 있다. 가입은 헬로모바일 직영몰 또는 전국 대리점에서 가능하다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 "고물가 시대 제휴혜택을 적극 활용해 삶의 질을 높이고 나선 똑똑한 소비자들을 위해 이번 요금제를 출시하게 됐다"며 "헬로모바일은 앞으로도 다양한 산업과의 전략적 제휴를 토대로 통신요금을 넘어 라이프스타일 전반에 걸쳐 알뜰폰 체감혜택을 높이며 고객경험을 혁신하겠다"고 밝혔다.

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