"외국인도 버스로 지방여행"…관광공사, 광역교통 장벽 허문다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 글로벌 여행 플랫폼 클룩(Klook), 고 한패스(Go Hanpass)와 손잡고 15일부터 한 달 간 방한 외국인 대상 '고속·시외버스 이용 활성화 프로모션'에 나선다.

관광교통 민관협의체 소속인 '클룩'은 외국인 대상 고속버스 예매 서비스를, '고 한패스'는 고속·시외버스 통합 예매 서비스를 제공하고 있다. 이번 프로모션은 협의체 기관 간 협력을 통해 외래객의 광역교통수단 접근성을 높이고, 수도권에 집중된 외국인 관광객의 지방 이동을 촉진하기 위해 마련됐다. 실제로 지난해 하반기 외국인 버스 이용객은 2024년 같은 기간 대비 28.3% 증가한 106만여 명으로, 공사는 수요 증가에 맞춰 지방 이동의 편의성을 한층 끌어올린다는 계획이다.

[사진=한국관광공사]

관광교통 민관협의체는 외래관광객 교통편의 개선을 목적으로 문체부와 공사가 운영하는 민관협의체다. 클룩, 고 한패스, 네이버, 카카오모빌리티 등 13개 기관이 참여한다.

프로모션 기간 각 기관은 자체 채널과 인프라를 활용해 홍보와 혜택을 제공한다. 공사는 고속·시외버스를 이용해 지역으로 이동하는 외래 관광객 8천 명을 대상으로 1인당 5천 원 정액 할인을 지원하고, 한국관광 통합플랫폼 VISITKOREA와 해외지사 SNS를 통해 확산을 돕는다. 고 한패스는 버스 이용객에게 자체 할인 쿠폰을 지급하고, 클룩은 무료 eSIM을 제공해 방한객의 이동 편의를 한층 강화할 예정이다.

공사 박우진 관광교통팀장은 "방한 외래객이 버스, 철도 등 광역교통망을 활용해 지방 곳곳의 매력을 경험할 수 있도록 민관 협력 프로모션을 이어 나가겠다"라고 밝혔다.

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