목포시, 15~19일 해안 저지대 조위 상승...침수 예방 대응 강화

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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 목포시가 오는 15~19일 바닷물 수위 상승 예보에 따라 해안 저지대 침수 예방 대응을 강화한다.

12일 목포시에 따르면 국립해양조사원 조석예보 결과 해당 기간 오전 0시부터 8시 사이 조위가 높아지며 17일에는 최대 5.16m까지 상승할 것으로 예상된다.

침수 경계 구역. [사진=목포시] 2026.06.12 ej7648@newspim.com

시는 침수 피해를 최소화하기 위해 비상근무반을 편성하고 빗물펌프장과 배수갑문, 수문 등 주요 시설에 대한 사전 점검을 실시했다. 해안 저지대 현장 예찰도 확대해 취약지역 관리에 집중하고 있다.

특히 저지대의 경우 차량 주·정차로 인한 침수 피해 가능성이 커 시민들에게 해당 구역 내 주차 자제를 당부했다.

목포시 관계자는 "조위 상승 시 저지대를 중심으로 침수 위험이 높아진다"며 "기상과 조위 정보를 수시로 확인하고 취약지역 출입과 차량 주차를 삼가 달라"고 말했다.

목포시는 바닷물 수위가 4.90m 이상일 경우를 '해수 위험일'로 지정해 운영하고 있으며 시민의 생명과 재산 보호를 위한 예방 활동을 강화하고 있다.

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