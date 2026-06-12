하남시, 침수 우려지역 집중 준설 진행…위험지역 상시접수

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[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 하남시가 집중호우로 인한 침수 위험지역과 하수관로를 대상으로 이달 말까지 집중 준설작업을 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

경기 하남시가 이달 말까지 집중호우로 인한 침수 위험지역과 하수관로를 대상으로 집중 준설작업을 추진하고 있다.[사진=하남시]2026.06.12 observer0021@newspim.com

하남시는 장마철을 앞두고 도로 및 건물 침수가 우려되는 지역에 대한 조사와 빗물받이 3800개소를 대상으로 퇴적물 적치 여부와 시설물 파손 상태를 점검하고 침수 우려지역 37개소와 하수관로 약 3km 구간, 빗물받이 45개소, 우수토실 등에 대한 준설작업을 순차적으로 추진하고 있다.

전문 준설업체와 시 하수도관리팀 직영 준설반이 함께 준설 차량과 직영 장비를 활용해 장마철 이전까지 정비를 마무리하는 데 집중하고 있다.

또 하수도과와 행정복지센터에서 생활 주변의 침수 위험요인에 대한 준설 요청을 상시 접수해 현장 확인 후 추가 준설을 실시할 예정이다.

이현재 하남시장은 "하수도는 시민 안전과 주거환경에 직결되는 중요한 기반시설"이라며 "집중호우에 대비한 선제적 준설과 체계적인 시설 관리를 통해 침수 피해를 최소화하고 안전하고 쾌적한 도시환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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