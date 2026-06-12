가평군, 물놀이 사고 예방 총력...가평소방서와 협력 구축

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안전관리요원·119시민수상구조대 합동발대식 개최

[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군이 지난해 여름철 물놀이 인명사고 제로에 이어 올해도 안전관리요원과 119시민수상구조대를 현장에 배치하는 등 안전사고 없는 여름 만들기에 나섰다.

가평군이 지난 11일 음악역1939 뮤직홀에서 가평소방서와 함께 '2026년 물놀이 안전관리요원 및 119시민수상구조대 합동발대식'을 개최했다. 사진은 서태원 가평군수가 안전물품을 살피고 있다.[사진=가평군]2026.06.12 observer0021@newspim.com

가평군은 지난 11일 음악역1939 뮤직홀에서 가평소방서와 함께 '2026년 물놀이 안전관리요원 및 119시민수상구조대 합동발대식'을 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 발대식에서 가평소방서와 협력해 구명장비 사용법과 응급상황 대처요령, 근로자 복무교육 등을 실시하며 안전관리 체계를 점검했다.

안전관리요원들은 주요 하천과 계곡에 배치돼 구명조끼 무료 대여소 운영과 안전수칙 홍보 등 현장 밀착형 안전관리를 수행할 예정이다.

서태원 군수는 "지속되는 이상기후로 인해 올여름에는 예년보다 더 많은 물놀이객이 가평군을 찾을 것으로 예상된다"며 "가평군은 지난해 여름철 물놀이 인명사고 제로를 달성한 데 만족하지 않고 올해도 군민과 피서객 모두가 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 현장 중심의 예방 활동에 총력을 기울이겠다"고 말했다.

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