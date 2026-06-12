익산시 대학생 행정인턴 150명 모집

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15~19일 접수…다음 달 4주간 현장 근무

시청·행정복지센터·국립익산박물관 배치

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 여름방학을 맞아 대학생들에게 공공행정 실무 경험과 진로 탐색 기회를 제공하는 행정인턴 사업을 추진한다.

익산시는 오는 15일부터 19일까지 '2026년 여름방학 대학생 행정인턴' 참여자 150명을 모집한다고 12일 밝혔다.

익산시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.12 lbs0964@newspim.com

대학생 행정인턴 사업은 방학 기간 대학생들이 시정과 공공기관 업무를 직접 경험할 수 있도록 지원하는 청년 일자리 사업이다. 지난 겨울방학에는 152명 모집에 567명이 신청해 3.7대 1의 경쟁률을 기록하는 등 높은 관심을 받고 있다.

신청 대상은 익산시에 1년 이상 주민등록을 두고 있는 대학생으로, 재학생은 물론 휴학생도 지원할 수 있다. 참여 희망자는 익산시 누리집에 게시된 공고를 확인한 뒤 관련 서류를 갖춰 주소지 읍·면·동 행정복지센터 또는 익산청년시청을 방문해 신청하면 된다.

선발된 학생들은 다음 달 6일부터 31일까지 4주간 시청 44개 부서와 행정복지센터, 국립익산박물관 등 4개 기관에 배치돼 근무하게 된다.

익산시는 이번 사업이 대학생들의 직무 역량을 높이고 진로 설계는 물론 지역사회와 공공행정에 대한 이해를 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

익산시 관계자는 "행정인턴 사업은 대학생들이 행정 현장을 직접 경험하며 적성과 진로를 탐색할 수 있는 좋은 기회"라며 "앞으로도 청년들의 취업 역량 강화와 사회 경험 확대를 위한 지원사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com