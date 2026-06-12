전북자치도, 방산혁신클러스터 선정…첨단 방산거점 도약

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5년간 490억원 투입, 국방 첨단소재 생태계 구축

탄소복합재 기반 연구개발·실증 방산시장 진출 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 전주시와 함께 방위사업청 주관 '2026년 방산혁신클러스터' 공모에 최종 선정돼 미래 성장동력으로 꼽히는 방위산업 육성 기반을 확보했다.

12일 전북특별자치도에 따르면 방산혁신클러스터 사업은 지역 특화산업과 방위산업을 연계해 중소·벤처기업의 방산시장 진입을 지원하고, 첨단 국방기술 국산화와 지역 중심 방산 생태계 조성을 목표로 추진된다.

전북자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.12 lbs0964@newspim.com

전북자치도는 올해 하반기부터 5년간 총 490억원(국비 245억원·지방비 245억원)을 투입해 탄소복합재 중심의 국방 첨단복합소재 연구개발과 관련 인프라를 구축할 계획이다. 이를 통해 국내 대표 소재·부품 공급망 거점으로 성장한다는 구상이다.

사업은 전주권에서 첨단 소재를 개발하고 부품 신뢰성을 검증한 뒤 새만금 실증단지에서 성능을 시험하는 지역 연계형 구조로 추진된다.

탄소섬유와 내열소재 기업이 개발한 고강도 경량 소재를 부품에 적용하고, 드론과 기동로봇, 무인수상정 등 완성품은 새만금 실증테스트베드에서 검증하게 된다.

도는 탄소복합재 기반의 내열·경량·특수기능 소재를 방위산업에 접목하고, 기업 지원을 위한 원스톱 체계와 산학연관 협력 거버넌스를 구축할 방침이다.

아울러 소재·부품·완제품의 기획부터 연구개발, 시험·평가, 조달까지 전 주기를 아우르는 통합 지원체계를 마련해 첨단 방산 공급기지로 육성할 계획이다.

주요 사업은 국방 첨단소재·부품 국산화 연구개발을 비롯해 시험평가 플랫폼 구축, 방산기업 사업화 지원, 전문인력 양성, 기업 유치 및 창업 지원, 방산 수출 지원 등으로 구성된다.

전북은 최근 정부의 국방 핵심소재 공급망 내재화 정책에 발맞춰 탄소 기반 첨단복합소재 산업과 새만금 실증 기반의 강점을 적극 부각해 이번 공모 선정 성과를 이끌어냈다.

특히 전주 국가산업단지에 조성될 '전북전주 방산혁신종합지원센터'를 중심으로 기업 성장 단계별 맞춤형 지원을 제공하고, 지역 중소·벤처기업의 방산시장 진입과 기술 경쟁력 강화를 지원할 예정이다.

또 탄소융복합소재를 우주항공용 고온·극한 소재 분야에 적용하고, 수소연료전지와 이차전지 기술은 무기체계 전동화 분야와 연계하는 등 미래 국방 수요 대응에도 나선다.

새만금에는 모빌리티와 무인로봇, 유·무인 복합체계 등 첨단 무기체계 실증 기반도 구축할 계획이다.

전북자치도는 이번 사업을 시작으로 소부장 특화단지와 국가첨단전략산업 특화단지 조성까지 연계해 방산 생태계를 단계적으로 고도화한다는 방침이다.

양선화 전북자치도 미래첨단산업국장은 "방산혁신클러스터 선정은 전북이 미래 첨단 방위산업 중심지로 도약하는 중요한 전환점"이라며 "탄소소재와 첨단복합소재 기술을 바탕으로 국가 방위산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com