평택 '고덕국제신도시 수자인하우스디' 분양…견본주택 개관

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = ㈜BS한양과 대보건설㈜이 경기 평택시 고덕국제화계획지구 P2 패키지 사업을 통해 공급하는 '고덕국제신도시 수자인하우스디'를 분양한다.

12일 BS한양과 대보건설은 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다.

고덕국제신도시 수자인하우스디 투시도[투시도=BS한양.대보건설]

고덕국제신도시 A-67BL에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 23층, 4개 동, 총 403세대 규모다.

전용면적별로 살펴보면 △84㎡A 107세대 △84㎡B 90세대 △84㎡C 59세대 △101㎡ 147세대로 중대형 평형 위주다.

특히 분양가상한제가 적용돼 전용면적 84㎡ 기준 5억 원대 초반의 공급가로 책정되고 거주의무기간이 없다는 것이 장점이다.

또한 비규제지역에 공급돼 거주지 제한 없이 전국에서 만 19세 이상이면 세대주·세대원 모두 청약이 가능하며 청약통장 가입 기간 12개월과 예치금 요건을 충족하면 주택 보유 여부와 관계없이 1순위 자격이 주어진다.

주요 청약 일정은 22일 특별공급을 시작으로 23일 1순위, 24일 2순위 접수를 진행되며 당첨자 발표는 30일이다.

정당계약은 7월 13일부터 15일까지 3일간이다. 단지 도보권에 미국 사립학교 '애니 라이트 스쿨' 평택 캠퍼스 건립이 추진 중이다.

또 인근 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 평택시청 이전 계획, BRT 노선 예정 등 풍부한 배후 수요와 생활 인프라로 구축중이다.

견본주택은 평택시 고덕동에 위치한 고덕119 안전센터 부근에 마련되어 있다.

krg0404@newspim.com