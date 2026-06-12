[프로야구] 음주운전 사고 낸 이용규 플레잉코치... 키움 "경위 파악 중"

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 키움이 이용규 플레잉코치의 음주운전 사고와 관련해 사실관계 파악에 나섰다.

키움 구단 관계자는 12일 "이용규 코치의 음주운전 사실을 확인했다"라며 "현재 사고 경위와 관련된 내용을 파악하고 있다. 정리가 되는 대로 구단의 공식 입장을 발표할 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 키움의 이용규 플레잉코치. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

경찰에 따르면 이용규 코치는 이날 오전 6시 25분께 경기도 구리시 아천동의 한 왕복 6차선 도로에서 자신의 승용차를 운전하던 중 사고를 냈다.

당시 이용규 코치는 술을 마신 상태에서 차량을 운전하고 있었던 것으로 조사됐다. 그는 신호를 위반한 채 직진하다가 맞은편에서 정상 신호에 따라 유턴하던 승용차와 충돌했다.

충격으로 차량이 옆으로 밀려난 뒤에는 도로변에 정차해 있던 경찰 순찰차까지 들이받았다. 이용규 코치의 차량은 순찰차와 충돌한 뒤에야 멈춰 섰다.

사고 직후 실시된 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허취소 기준에 해당하는 수치로 확인됐다. 이번 사고로 유턴 중이던 승용차에 탑승한 60대 남성 운전자와 순찰차에 타고 있던 경찰관 1명이 경상을 입은 것으로 전해졌다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

사건의 파장이 큰 이유는 이용규 코치가 한국 야구계를 대표하는 베테랑 선수 중 한 명이기 때문이다. 이용규는 2004년 신인드래프트에서 LG의 지명을 받아 프로 생활을 시작했다. 이후 KIA와 한화를 거치며 국가대표 외야수로 활약했고, 2021년부터 키움 유니폼을 입었다.

빠른 발과 뛰어난 출루 능력을 앞세워 KBO리그를 대표하는 리드오프로 이름을 날렸으며, 국가대표에서도 오랫동안 중심 선수로 활약했다.

[서울=뉴스핌] 키움 이용규 플레잉코치. [사진=키움 히어로즈] 2026.05.21 willowdy@newspim.com

선수 생활 후반기에 접어든 뒤에는 출전 기회가 점차 줄어들었다. 지난해부터는 선수와 코치를 겸하는 플레잉코치 역할을 맡으며 후배 육성과 현역 생활을 병행해왔다.

특히 올해는 지난달 말 김태완 전 1군 타격코치가 일신상의 이유로 물러난 이후 1군 타격코치 역할까지 맡고 있었다. 사실상 팀 타선 운영에도 적지 않은 비중을 차지하고 있던 상황에서 음주운전 사고가 발생한 것이다.

향후 징계도 불가피할 전망이다. KBO 야구규약 제151조(품위손상행위)에 따르면 음주운전 적발 시 혈중알코올농도 수치에 따라 제재가 내려진다. 면허취소 수준의 음주운전은 원칙적으로 1년 실격 처분 대상이다.

KBO는 사고 경위와 수사 상황을 확인한 뒤 상벌위원회 개최 여부를 검토할 예정이다. 음주운전 관련 규정이 비교적 명확하게 마련돼 있는 만큼 별도 상벌위원회 없이 징계가 결정될 가능성도 있다.

키움 역시 내부 검토에 착수했다. 구단은 경찰 조사 결과와 KBO의 판단을 지켜본 뒤 자체 징계 여부를 포함한 후속 조치를 결정할 계획이다.

wcn05002@newspim.com