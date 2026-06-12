[특징주] 한미반도체, 스페이스X 500억 투자 소식에 14% 급등

AI 핵심 요약beta
- 한미반도체가 12일 스페이스X에 500억원 전략적 투자를 밝혔다
- 이 소식에 한미반도체 주가는 장 초반 14%대 급등세를 보였다
- 한미반도체는 투자 성과를 장비사업 재투자해 성장동력을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한미반도체가 미국 우주기업 스페이스X에 대한 전략적 투자 소식을 발표하면서 장 초반 강세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 12일 오전 10시 31분 기준 한미반도체는 전 거래일 대비 4만2000원(14.43%) 오른 33만3000원에 거래되고 있다.
한미반도체는 이날 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X에 500억원 규모의 전략적 투자를 단행한다고 밝혔다. 회사 측은 인공지능(AI) 인프라 확대와 우주·위성통신 산업 성장에 선제적으로 대응하기 위한 차원이라고 설명했다.
이번 투자에는 한미반도체와 피터 틸 계열 투자 네트워크의 인연도 작용한 것으로 전해졌다. 한미반도체는 과거 반도체 장비업체 HPSP 투자 등을 통해 투자 수익을 거둔 바 있으며, 성장성이 높은 기업에 대한 전략적 투자를 이어가고 있다.
한미반도체는 향후 투자 성과를 반도체 장비 사업에 재투자해 성장 동력을 강화하고 기업가치 제고에 나설 계획이다.
rkgml925@newspim.com