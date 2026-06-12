[특징주] 한미반도체, 스페이스X 500억 투자 소식에 14% 급등

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미래 산업 선점 행보…"투자 성과 반도체 장비 사업에 재투자"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한미반도체가 미국 우주기업 스페이스X에 대한 전략적 투자 소식을 발표하면서 장 초반 강세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면 12일 오전 10시 31분 기준 한미반도체는 전 거래일 대비 4만2000원(14.43%) 오른 33만3000원에 거래되고 있다.

2026컴퓨텍스 전시회 한미반도체 부스. [사진=한미반도체]

한미반도체는 이날 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X에 500억원 규모의 전략적 투자를 단행한다고 밝혔다. 회사 측은 인공지능(AI) 인프라 확대와 우주·위성통신 산업 성장에 선제적으로 대응하기 위한 차원이라고 설명했다.

이번 투자에는 한미반도체와 피터 틸 계열 투자 네트워크의 인연도 작용한 것으로 전해졌다. 한미반도체는 과거 반도체 장비업체 HPSP 투자 등을 통해 투자 수익을 거둔 바 있으며, 성장성이 높은 기업에 대한 전략적 투자를 이어가고 있다.

한미반도체는 향후 투자 성과를 반도체 장비 사업에 재투자해 성장 동력을 강화하고 기업가치 제고에 나설 계획이다.

rkgml925@newspim.com